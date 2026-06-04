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    Zakaj številne novogradnje razočarajo po vselitvi

    Lepi renderji pogosto prikrijejo slabe tlorise. Arhitektka razkriva, na katere napake v novogradnjah morate biti pozorni pred nakupom.
    Arhitektna svetuje, da pred nakupom stanovanja tlorise preverite z arhitektom ali notranjim oblikovalcem. Foto L I G H T P O E T/Shutterstock
    Galerija
    Arhitektna svetuje, da pred nakupom stanovanja tlorise preverite z arhitektom ali notranjim oblikovalcem. Foto L I G H T P O E T/Shutterstock
    Kaja Berlot
    4. 6. 2026 | 18:00
    1:28
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    Sodobne novogradnje kupce pogosto navdušijo z dovršenimi renderji, velikimi steklenimi površinami in obljubami o nadstandardnem bivanju. A številni lastniki šele po vselitvi ugotovijo, da stanovanja niso tako funkcionalna, kot so pričakovali. Dolgi hodniki, premalo shranjevalnih površin, neuporabni koti in prostori, v katere je težko umestiti osnovno pohištvo, so med najpogostejšimi težavami.

    Arhitektka Tjaša Justin opozarja, da je pri številnih projektih poudarek na videzu večji kot na dejanski uporabnosti prostora, zato kupcem svetuje, naj pred nakupom natančno preverijo tloris in razmislijo o vsakodnevnih potrebah, ki jih mora stanovanje zadovoljiti.

    V članku razkrivamo, zakaj številne novogradnje razočarajo šele po vselitvi, katere napake v tlorisih so najpogostejše, zakaj odprti prostori niso vedno najboljša rešitev in na kaj morate biti pozorni, preden podpišete pogodbo za nakup stanovanja.

    Celoten članek preberite na Deloindom.si.

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