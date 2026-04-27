Zakaj stoli Eames še vedno oblikujejo prihodnost

Četudi je pohištvo enega najbolj znanih oblikovalskih parov Charlesa in Ray Eames tudi po več kot sedemdesetih letih še vedno v prodaji, se je v ljubljanskem Muzeju za arhitekturo in oblikovanje pravkar zaprla mednarodna potujoča razstava Eames & Vitra z mnogimi njunimi kosi, na kateri je predstavljeno sodelovanje med oblikovalskim parom ter švicarskim proizvajalcem pohištva Vitra. Ob odprtju je v MAO gostoval arhitekt in Vitrin izvršni direktor za mednarodne trge ter poslovni razvoj dr. Jaume Domènech, ki je predaval o delu in življenju Eamsovih.

Kot je dejal za Delo, je namen razstave, ki je bila med drugim na ogled na Hrvaškem, v baltiških državah in Turčiji, stkati vezi z oblikovalsko skupnostjo. »Glede na obisk predavanja očitno obstaja zanimanje za oblikovanje in oblikovalce ter za razumevanje metodologije njihovega dela. To vselej bogati in zato je vredno biti tukaj,« je med drugim poudaril.

Kako pri Vitri sprejemate, da so stoli Eamsovih tako zelo kopirani in da jih je mogoče kupiti za nekaj deset evrov skorajda v vsaki trgovini s pohištvom? Je za vas res vsaka reklama dobra, četudi slaba?

Mislim, da kopiranje povzroča škodo ne za nas proizvajalce, ampak predvsem za uporabnike. Tisti, ki kupi kopijo, ne vpliva samo na avtorske pravice, temveč kupi nekaj, kar ni vedno enake kakovosti, poleg tega ne pozna namena določenega oblikovalskega kosa. Zavedamo se, da ima marsikdo finančne omejitve, ampak vedno je bolje kupiti nekaj, kar si res lahko privoščiš, namesto da se pretvarjaš, da imaš originalen kos. In to je zelo razširjeno tudi v modi, pri modnih dodatkih.