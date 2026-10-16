Kdaj Urška Bačovnik Janša spremlja moža v tujino – in kdaj ostane doma?

Urška Bačovnik Janša je svojega soproga, predsednika vlade Janeza Janšo v zadnjih mesecih spremljala na več pomembnih mednarodnih dogodkih. Julija je bila z njim na vrhu zveze Nato v Ankari in ob obisku Pariza, septembra se je udeležila dogodkov ob zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, 5. oktobra pa ga je spremljala na avdienci pri papežu v Vatikanu. Kdo in kako odloča, na katerih uradnih poteh premierja spremlja tudi njegova soproga ter kakšna je pri tem njena vloga, smo povprašali v kabinet predsednika vlade. 5. oktobra je Urška Bačovnik Janša premiera Janšo spremljala na avdienci pri papežu v Vatikanu. FOTO: Simone Risoluti Afp V kabinetu pojasnjujejo, da udeležba soproge na uradnih obiskih in mednarodnih dogodkih temelji na povabilu gostitelja, ki predvidi tudi ...