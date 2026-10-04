Zakaj vam je v električnem avtomobilu lahko slabo

Električni avtomobili so tišji, pogosto hitreje pospešujejo in drugače zavirajo kot avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem. Prav te lastnosti lahko pri občutljivejših potnikih povečajo možnost potovalne slabosti. Potniku na zadnjem sedežu postane vroče, začne se mu vrteti, pogled na telefon postane neprijeten, kmalu pa sledi slabost. Potovalna slabost ni nič novega, vendar raziskovalci ugotavljajo, ali jo lahko nekatere značilnosti električnih avtomobilov še okrepijo. Glavno vlogo ima tako imenovani senzorični konflikt. Možgani informacije o gibanju dobivajo iz vida, notranjega ušesa in drugih čutil. Težava nastane, ko se informacije ne ujemajo. Kdor med vožnjo gleda v telefon, vidi skoraj negiben zaslon, notranje uho pa zaznava pospeševanje, zaviranje in ovinke. Pri ...