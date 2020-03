Zakaj, za vraga, potrebujete novo frizuro!

REUTERS Kršitelji iščejo izvirne izgovore, zakaj so »nujno« morali na ulico. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Domiselni pri izgovorih

Še pred sobotno zaostritvijo karantene so iz Italije prihajale novice o številnih kršitvah, policisti pa so poslušali številne iznajdljive izgovore, zakaj so prebivalci (neupravičeno) zapustili dom, je poročala STA. V Liguriji je voznik policijski kontroli povedal, da ga je partnerka vrgla iz hiše. Pozneje se je izkazalo, da ne živita skupaj že več kot eno leto.



Na Južnem Tirolskem so odkrili mlade zunaj svojih občin, policiji pa v pojasnilo brez zadržkov odgovorili, da so šli v Bozen , da bi si priskrbeli droge. Pokazali so celo tehtnico, s katero bi preverili, ali so dobili toliko, kot so kupili. Dva Nigerijca sta v Modeni na ulici pila pivo, policistom pa zagotavljala, da sta imuna na novi koronavirus, rekoč, da sta pripadnika plemena iz podsaharske Afrike, ki je odporno na viruse. A se z izgovorom nista izognila kazni.



Karanteno so kršili tudi upokojenci. Starejša voznica je karabinjerjem zunaj svoje občine v Trevisu pojasnjevala, da je zmenjena pri svojem frizerju, čeprav so bili frizerski saloni uradno že več kot en teden zaprti. V Padovi so ponoči ustavili upokojenko z izgovorom, da trpi zaradi nespečnosti in ne more zaspati, če se prej ne sprehodi.



Veliko Italijanov trpi, ker so omejeni pri športnih dejavnostih. Zato sta se v Rimu dva človeka vrgla v Tibero, v Veroni pa sta oče in sin skočila v Adižo. Posnetek njune osvežitve v reki je videlo več tisoč ljudi na facebooku , prijavili so ju tudi policiji.

Psi in lastniki z vneto prostato

REUTERS V soboto je Italija še zaostrila pogoje stroge karantene. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Čeprav za posledicami covida-19 iz dneva v dan umira več ljudi, se Italijani še vedno nočejo odreči svojim železnim navadam. Kot opozarjajo besni župani, očitno niti sveže sfenanim pričeskam ne. A tudi župani se vsaj v enem pogledu težko odrečejo ustaljenim navadam svojega okolja, ampak na srečo – kričanje in kriljenje z rokami vsaj na daljavo ne škodi zdravju. Morda utegnejo takšna opozorila in pozivi tudi zaradi neposredne narečne govorice končno le naleteti na »slišeča« ušesa in bodo pri zajezitvi širjenja okužb učinkovitejši od umirjenih nagovorov premieraPrvi na vasi in v mestih se prek videoposnetkov in družbenih omrežij javljajo iz svojih pisarn, osebno pa posredujejo tudi na ulicah in plažah. Med najglasnejšimi je, župan mesteca Delia z nekaj tisoč prebivalci sto kilometrov jugovzhodno od Palerma, ki je s pozivom svojim občanom o nesmiselnosti izdelovanja plakatov z napisi Andrà tutto bene (Vse bo še dobro), če delajo vse po starem, postal viralna zvezda boja proti covidu-19 v Italiji.»Naj vam razložim, kako bo vse dobro! Kako naj se obrne na bolje, če hodimo vsak dan po nakupih! Tja bi se morali odpraviti le vsakih deset dni. In če bodo mnogi hodili po cigarete vsak dan in na bencinske postaje točit gorivo? Rekel sem vam, da ostanite doma. Zakaj morate potem tako pogosto na bencinsko črpalko? Kako naj se obrne na bolje, če naročate frizerja na dom? Zakaj, za vraga, v tem trenutku potrebujete novo frizuro?! Kako naj se obrne na bolje, če mnogi od vas hodijo na trimčkanje? Pravijo, da so v velikem stresu. Sam tečem že dvajset let, a rednih tekačev nas je največ dvajset. Kako kar naenkrat vsi tako zelo ljubite tek? In kaj vam bo pomagal? Predvidevam, da ste nazadnje tekli v osnovni šoli. Danes je nedelja, mnogi greste iz mesta, da bi pekli žar. Žar? Se delate norca iz mene? Norca se delate iz naših lastnih življenj!« jih je sicer pred dnevi, še preden so to soboto dodatno zaostrili karanteno, retorično spraševal o neumnostih, ki so jih počeli.Njegova razburjenost pa se je le še stopnjevala, ko je govoril, da je moral zaradi nekaterih, ki so imeli v svojih stanovanjih celo zabave, sam posredovati in da se sprašuje, kako so jim naenkrat sosedi postali tako ljubi in blizu, da se morajo družiti z njimi. »Nekateri so naredili plakate »Vse bo še dobro«. In dvajset jih je delalo en plakat. Dejali so, da so želeli izdelati lepšega, zato so poklicali sorodnike na pomoč. Ampak to je tisto, zaradi česar se virus širi!«Po twitterju so zakrožile tudi (skompilirane) izjave oziroma nagovori Bancherijevih kolegov. Predsednik (»neapeljske«) pokrajine Kampanijaje sicer v na videz umirjenem tonu, a enako grozeče dejal: »Slišim, da nekateri želite prirediti zabavo za diplomo. Poslal bom policijo. Z zažigalnimi napravami!« Župan Messine, tretjega največjega sicilskega mesta,je iz pisarne po južnjaško kričal: »Ujel vas bom! Jutri! Ne v prihodnjem letu! Jutri! Jaz sem župan! Ne boste se sprehajali po mojem mestu! Aha, da vam ne morem uradno preprečiti, da ne zapuščate svojega doma? Prav. Vam bom pa prepovedal stopiti na občinsko zemljo! Če ne boste dokazali, da je to res nujno.«Tistim, ki se pri zapuščanju domov sklicujejo na obrabljen izgovor, da so morali psa peljati na pogosto ali manj pogosto potrebo, je, župan pristaniškega mesta ob Jadranski obali Barija, navrgel zelo izvirno in prav tako besno opozorilo: »Govorim vsem vam. Kam, za vraga, hodite? Vi in vaši psi morajo imeti vsi vneto prostato?!«V amaterski videoposnetek so ujeli tudi, župana obmorskega mesteca Gualda Tardinija v bližini Perugie v Umbriji. Posredoval je pri dvojici, ki je na plaži igrala namizni tenis, rekoč: » Pojdita domov in igrajta videoigrice. Jaz sem župan mesta. Jaz vas bom prisilil, da spoštujete odlok. Nočem poslušati nobenih izgovorov! Morata domov!«Na posnetku, župan Lucere v Apuliji, je zakričal mulcem na trgu: »Kako naj povem? Ne morete se zadrževati na ulicah! Pojdite domov! Potrebujemo samo še njihove punce in klub.«, župan Reggio Calabrie, pa je iz pisarne v narečju vpil in krili z rokami v rokavicah in masko pod brado: »Kdo si je spomnil frizerja na dom?! In zakaj, hudiča, sploh frizerja! Kdo vas bo sploh videl?« Morda bi bolj zaleglo, če bi dodal še najbolj realističen odgovor: bolničarji v skafandrih. A še to v najboljšem primeru, če ne bo zdravstveni sistem do konca odpovedal.