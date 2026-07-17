Zakaj zeleni prehod ne pomeni enakih možnosti za vse

Ko se je strokovnjakinja za enakost spolov Ana Kalin iz Ljubljane preselila na podeželje, je hitro spoznala, da avtomobil tam pogosto ni razkošje, ampak nuja. Avtobusna postaja je od njenega doma oddaljena skoraj pet kilometrov, trgovina dvanajst, šola pa več kot šest.

Takšne razmere posebno močno vplivajo na ženske, ki še vedno opravijo večino skrbstvenega dela in vsakodnevne logistike. Medtem ko moški pogosteje potujejo naravnost od doma do službe in nazaj, ženske povezujejo številne krajše poti: vrtec, šolo, trgovino, lekarno, službo in skrb za starejše. Popoldne se zato mame in babice pogosto spremenijo v taksistke.

Kalinova opozarja, da tudi brezplačen javni prevoz ne pomaga veliko, če postajališča ni v bližini ali so povezave redke. Mobilnost pa ni le vprašanje denarja, ampak tudi samostojnosti, dostopa do storitev in socialne vključenosti. V intervjuju za Onaplus pojasnjuje, kako se prevozna in energetska revščina prepletata ter zakaj morajo podnebni ukrepi upoštevati resnično življenje ljudi, ne le tehnoloških rešitev.

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