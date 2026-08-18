Dragocen zaklad, ki ga je dvesto let skrivala stena omare

»Tako posebnega in lepega križa še nisem videl. Na njem je 140 delcev kosti in koščkov tkanine različnih svetnikov, gre za 140 relikvij, ki so razvrščene kronološko in po hierarhičnem pomenu za krščansko vero. Križ je star več kot tristo let. V zakristiji naše cerkve je bil skrit okoli dvesto let, našel pa sem ga po naključju,« nam je zaupal piranski župnik Zorko Bajc. Po toliko letih je zdaj upravičeno postavljen na častno mesto v zakladnici in muzeju piranske stolne cerkve sv. Jurija. Na križu je 140 delcev kosti in koščkov tkanine različnih svetnikov. Foto Zorko Bajc Piran ni bil kar tako razglašen za mesto spomenik. Tega se zave obiskovalec že ob površnem sprehodu skozi mestno jedro, saj dolga zgodovina kar žarči iz vsakega kamna, vsake drobne sledi, ki so jo pridne roke stoletja ...