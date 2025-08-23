  • Delo d.o.o.
    Zanimivosti

    Zakonca Rose, drugič in tokrat z britanskim naglasom

    Naslednika Kathleen Turner in Michaela Douglasa sta Olivia Colman in Benedict Cumberbatch.
    V novi različici filma, ki bo po napovedih premierno prikazan 29. avgusta v ZDA, sta priznana angleška igralca, znana tudi po vlogah, iz katerih veje subtilen humor. FOTO: promocijsko gradivo
    V novi različici filma, ki bo po napovedih premierno prikazan 29. avgusta v ZDA, sta priznana angleška igralca, znana tudi po vlogah, iz katerih veje subtilen humor. FOTO: promocijsko gradivo
    S. B.
    23. 8. 2025 | 07:39
    23. 8. 2025 | 07:44
    5:15
    Vojna zakoncev Rose, satirična tragikomedija po romanu Warrena Adlerja, je na prelomu osemdesetih in devetdesetih let svetu brez zadržkov prikazala, kako se na videz popoln zakon prevesi v popolnoma neracionalno in težko gledljivo ločitveno bitko, v kateri cilj posvečuje sredstva. Zakonca Rose sta po več kot 35 letih dobila svoja naslednika, tokrat britanska igralca – Olivio Colman in Benedicta Cumberbatcha.

    Odvisnost pade blizu drevesa?

    V glavnih vlogah v Vojni zakoncev Rose, ki je nastala pod režisersko taktirko Dannyja de Vita, sicer bolj znanega kot igralca v številnih komičnih filmih, sta nastopila Michael Douglas in Kathleen Turner. Njuna ločitvena bitka je pustila takšen vtis med občinstvom, da je naslov filma, ki je aluzija na bitke za angleški prestol med hišama York in Lancaster v poznem srednjem veku, postal sinonim za umazano ločitev. Čeprav so bili kritiki ob začetku predvajanja zadržani in niso vedeli, kako uživati v praznični komediji (izšla je decembra 1989), v kateri sta zvezdnika nasilna drug do drugega, še vedno velja za eno najboljših komedij prejšnjega stoletja.

    V glavnih vlogah v Vojni zakoncev Rose sta nastopila Michael Douglas in Kathleen Turner. Njuna ločitvena bitka je pustila takšen vtis med občinstvom, da je naslov filma postal sinonim za umazano ločitev. FOTO: promocijsko gradivo
    V glavnih vlogah v Vojni zakoncev Rose sta nastopila Michael Douglas in Kathleen Turner. Njuna ločitvena bitka je pustila takšen vtis med občinstvom, da je naslov filma postal sinonim za umazano ločitev. FOTO: promocijsko gradivo

    Naslednika Kathleen Turner in Michaela Douglasa v novi različici filma, ki bo po napovedih premierno prikazan 29. avgusta v ZDA, sta priznana angleška igralca, znana tudi po vlogah, iz katerih veje subtilen humor. A Vojna zakoncev Rose je v sodobnem svetu politične korektnosti vendarle nekoliko bolj družbeno sprejemljiva. Kot poroča Guardian, so iz scenarija izginili elementi spolnega nasilja, skorajšnji umor in trenutek, ko Douglasov odvetnik urinira na ribo.

    Ona vrtoglavo uspešna, on pa ne

    Glavna junakinja v novi črni satirični komediji, ki jo je režiral Jay Roach, pod scenarij pa sta podpisana Warren Adler in Tony McNamara, je Ivy, uspešna kuharica, njen mož Theo je arhitekt. Njun zakon začne propadati, ko se par z dvema otrokoma iz Londona preseli v Kalifornijo, kjer njena kariera poleti v višave, njegova pa strmoglavi. Ona je na naslovnicah revij, on se ukvarja z gnidami na otroških glavah. Kljub vsemu si želita ostati skupaj – če ne, pa si vsak želi postati edini lastnik vile na plaži, ki jo je on zasnoval, ona pa jo financira. Film torej postavlja v ospredje spremenjene družbene vloge, a v osrčju obdrži neizprosno bitko, tudi za premoženje.

    Ena zadnjih Cumberbatchevih vlog je bila v Feničanski spletki Wesa Andresona. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
    Ena zadnjih Cumberbatchevih vlog je bila v Feničanski spletki Wesa Andresona. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

    Scenarist Tony McNamara, znan po sodelovanju z Jorgosom Lantimosom (njuno skupno delo sta filma Nesrečna bitja in Najljubša z Olivio Colman v glavni vlogi), vidi enega od razlogov za težave v sodobnih zakonih v kapitalizmu. »Postal je element zakona,« je dejal v pogovoru za Guardian. Oba partnerja morata delati, biti uspešna in hkrati čutiti izpopolnitev v karieri, je dodal, že usklajevanje tega s partnerstvom, otroki in hipoteko je na robu absurda.

    Režiser Jay Roach, ki ima za sabo naslove, kot so Trumbo, Njeni tastari in Austin Powers, je povedal, da ga fascinira prav to, kaj naredi odnos uspešen ali kaj ga obsodi na propad. Film The Roses posredno obravnava tudi poseben odnos med ZDA in Združenim kraljestvom. »Vedno sem imel kompleks manjvrednosti,« je dejal Roach. »Še posebej pa v družbi Britancev. So veliko bolj duhoviti in zgovorni. Olivia in Benedict sta smešno temačna in žaljiva, tudi pred kamero.« Tudi v filmu je njuno subtilno prerekanje menda v popolnem nasprotju s spektakularno odkritostjo njunih ameriških prijateljev, parov, ki jih igrajo Andy Samberg in Kate McKinnon ter Jamie Demetriou in Zoë Chao.

    Olivia Colman ima za sabo lepo bero vlog v izjemnih filmih, za Najljubšo je tudi prejela oskarja. Foto Maja Smiejkowska/Reuters
    Olivia Colman ima za sabo lepo bero vlog v izjemnih filmih, za Najljubšo je tudi prejela oskarja. Foto Maja Smiejkowska/Reuters

    Srečno poročena

    Olivia Colman in Benedict Cumberbatch, ki veljata za tipična Britanca, sta zelo priljubljena tudi na drugi strani Atlantika. Obema pa je skupno še to, da sta srečno poročena. Enainpetdesetletna Olivia Colman, ki je bila za vlogo kraljice Ane v filmu Najljubša nagrajena z oskarjem, kraljico, v tem primeru Elizabeto II., pa je igrala tudi v seriji Krona, je v zvezi s pisateljem Edom Sinclairjem že od študentskih let, skupaj imata tri otroke. Devetinštiridesetletni Cumberbatch – za oskarja je bil nominiran za vlogi v filmih Igra imitacije in Moč psa – pa je deset let poročen z gledališko režiserko Sophie Hunter, tudi v tem zakonu so se rodili trije otroci.

    Film Kramer proti Kramerju z Meryl Streep in Dustinom Hoffmanom je prejel pet oskarjev. FOTO: promocijsko gradivo
    Film Kramer proti Kramerju z Meryl Streep in Dustinom Hoffmanom je prejel pet oskarjev. FOTO: promocijsko gradivo

    Filmske ločitve

    Ločitev je pogosta tema v filmih. Med najbolj znanimi so Kramer proti Kramerju v režiji Roberta Bentona, Ločitev (Asghar Farhadi), Gospa Doubtfire – Očka v krilu (Chris Columbus), Fantovska leta (Richard Linklater), Veličastni Tenenbaumi (Wes Anderson), Divorzio all'italiana (Ločitev po italijansko, Pietro Germi), Tri barve: Bela (Krzysztof Kieślowski), Ta nora ljubezen (Glenn Ficarra in John Requa), Kaj je vedela Maisie (Scott McGehee in David Siegel) ...

    filmHollywoodigralecOlivia Colman

