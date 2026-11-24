Glasbenica Zala Kralj, ki je širši javnosti znana tudi kot polovica dua Zala Kralj & Gašper Šantl, je skupaj s partnerjem na socialnih omrežjih delila dobro novico. Za njima je namreč zahtevno obdobje, saj so Zali junija diagnosticirali Hodgkinov limfom

Po več punkcijah in odstranitvi bezgavke na vratu je Zala konec julija začela kemoterapijo, zadnjo pa je prejela konec septembra. Kljub zahtevnemu zdravljenju sta z Gašperjem ohranila optimizem, veliko oporo pa sta našla drug v drugem in pri svojih bližnjih.

Zdaj sta sporočila, da je bolezen v popolni remisiji. »Adijo, limfom,« sta zapisala ob objavi in se zahvalila vsem, ki so jima v težkih mesecih stali ob strani.