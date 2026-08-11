Zaščitna očala za ogled mrka pošla, cene astronomske

Pred jutrišnjim sončnim mrkom je v Sloveniji domala nemogoče kupiti zaščitna očala za varno opazovanje sonca. Zaloge so pri optikih in astronomskih trgovinah večinoma že davno pošle, ponudba niti približno ne dosega povpraševanja. »Večina optikov v Sloveniji se nas je prepozno spomnila, da prihaja mrk, zato nismo pravočasno naročili zadostnih zalog očal,« je stanje pojasnil Miha Blatnik z ljubljanske optike Inmed. Po njegovih informacijah zalog varnih očal za opazovanje mrka trenutno v Sloveniji nima več praktično nihče. Opozoril je še, naj ljudje brez ustrezne zaščite mrka ne opazujejo. Kolikor smo lahko ugotovili pri hitrem pregledu spleta, je Sunshine optika v Ljubljani edina, ki še vedno oglašuje zaščitna očala za ogled sončnega mrka. Čeprav je tudi njim zaloga že skopnela, ...