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    Zanimivosti

    Žalostna novica iz živalskega vrta: poslovil se je morski lev Jip

    Jip se je skotil 27. maja 2005, v ljubljanski ZOO pa je pripotoval septembra leto pozneje iz amsterdamskega živalskega vrta.
    Po Jipovem slovesu v ogradi ostaja Kalle. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Po Jipovem slovesu v ogradi ostaja Kalle. FOTO: Jože Suhadolnik
    R. I.
    9. 9. 2026 | 10:41
    9. 9. 2026 | 11:13
    2:58
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    Kalifornijski morski lev Jip, ki so ga občudovali številni obiskovalci ljubljanskega živalskega vrta, se je poslovil. 

    Kot so sporočili iz bZOO Ljubljana, se je Jipovo zdravstveno stanje v zadnjem obdobju slabšalo. Oskrbniki in veterinarska ekipa so skrbno spremljali njegovo počutje ter mu zagotavljali vso potrebno nego in oskrbo. Kljub njihovim prizadevanjem se njegovo stanje ni izboljšalo. Ko so presodili, da mu ne morejo več zagotavljati dobre kakovosti življenja, so sprejeli eno najtežjih odločitev, s katerimi se srečujejo pri skrbi za živali, so zapisali. Da bi mu prihranili nadaljnje trpljenje, so se odločili, da ga uspavajo.

    »Po dveh desetletjih skupnega življenja je slovo težko. Jip bo zelo manjkal svojim oskrbnikom, celotni ekipi ZOO Ljubljana in številnim obiskovalcem, ki so ga skozi leta vzljubili,« so sporočili.

    Jip se je skotil 27. maja 2005, v ljubljanski ZOO pa je pripotoval septembra leto pozneje iz amsterdamskega živalskega vrta. Takrat je bil še mlad morski lev, pri nas pa je nato preživel tako rekoč vse svoje življenje, so zapisali. »Bil je manjši samec z izrazitim značajem in svojimi najljubšimi kotički. Še posebej rad se je sončil na skali ob vhodu v ogrado, kjer so ga obiskovalci pogosto lahko opazovali med počitkom. Prav tam se ga bodo mnogi tudi najraje spominjali.«

    Jip je dočakal častitljivih 21 let, kar je za samca kalifornijskega morskega leva visoka starost. V skoraj dveh desetletjih so njegovi oskrbniki dobro spoznali njegove navade, vedenje in posebnosti. Ena od njih je bila njegova sprejemljivost do novih oskrbnikov. Z njimi je dobro sodeloval, zato so mnogi prav ob Jipu naredili svoje prve korake pri delu z morskimi levi. Ob njem so se učili prepoznavati njihovo vedenje in razumeti njihove odzive. Jip je bil tako na neki način njihov učitelj in nekakšen most med novimi oskrbniki in drugim morskim levom, Kallejem, so opisali v ZOO Ljubljana.

    Po Jipovem slovesu v ogradi ostaja Kalle. Njegovo počutje in vedenje bodo oskrbniki v teh dneh skrbno spremljali. O tem, ali se bo Kalleju v prihodnje pridružil še en morski lev, se bo ZOO Ljubljana uskladil s koordinatorjem Evropskega združenja živalskih vrtov in akvarijev (EAZA).

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