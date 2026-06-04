Zaporniški duhovnik Robert Friškovec: Niso vsi zapori iz betona in rešetk

V času, ko družba vse glasneje poudarja pravice, svobodo in individualnost, se zdi, da o odgovornosti govorimo vse manj. Prav zato ima glas zaporniškega duhovnika Roberta Friškovca posebno težo. Kot novi ambasador integritete se vsakodnevno srečuje z ljudmi, ki so zaradi svojih odločitev izgubili svobodo, in dobro ve, kako tanka je lahko meja med napačno izbiro in njenimi dolgoročnimi posledicami.

»Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami – z napačnimi odločitvami,« pravi sogovornik, ki opozarja, da največja razpoka sodobne družbe ni pomanjkanje svobode, temveč bežanje pred odgovornostjo. Po njegovem mnenju se je veliko lažje ozreti na okoliščine, krivdo poiskati pri drugih ali se skriti za izgovore, kot pa pogledati vase in si priznati lastni delež odgovornosti.

V pogovoru razmišlja tudi o tem, zakaj je prevzemanje odgovornosti ena najpomembnejših življenjskih veščin, ki se je učimo že v otroštvu, ter kako lahko pretirana zaščitniškost otrokom nehote odvzame občutek, da zmorejo sami vplivati na svoje življenje. Spregovori o zanikanju, strahu pred resnico in trenutkih, ko človek prvič zbere pogum, da se sooči s svojimi napakami.

Kaj se lahko o osebni odgovornosti naučimo od ljudi, ki živijo za zaporniškimi zidovi? In zakaj se prava sprememba pogosto začne šele takrat, ko si dovolimo biti iskreni do sebe? Preberite navdihujoč in iskren intervju z Robertom Friškovcem na Onaplus.si.