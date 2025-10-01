Zapuščeni sanatoriji »najslavnejšega« sina Gruzije

Urbex ni posebna skrivnost. Urbano raziskovanje, znano pod tem skrajšanim imenom, pomeni obiskovanje praznih struktur, običajno zapuščenih ruševin in skritih delov okolja, ki so rezultat človekovih rok. V ospredju sta fotografiranje in zgodovinski interes, vse skupaj pa lahko prinaša tudi nekaj tveganja, saj gre pogosto za vstop na prepovedana območja ali na zasebno posest.

V vsaki državi lahko najdemo zanimive ostaline in Gruzija v tem pogledu ni nič drugačna. Znameniti češki fotograf Josef Koudelka je nekoč dejal, da ko fotografiraš razvaline, fotografiraš Boga. To je zanimiva izjava, ki zveni verjetno, če pomislimo, da z opuščenostjo nekega objekta njegova lepota pravzaprav ne izgine. Ostane. Dobi novo dimenzijo, nov čar. Zato Urbex zagovarja mnenje, da restavriranje in rekonstruiranje nista vedno najboljši rešitvi. Raje ima izvirne objekte, kakršne je ustvarilo in zapustilo njihovo – dolgo ali krajše – življenje.

Naš Urbex v Gruziji

Znana slovenska turistična agencija v svojem vabilu na potovanje po Gruziji zapiše zanimivo primerjavo, da bi Ray Charles, če bi kdaj obiskal Gruzijo, svojo slavno pesem Georgia on my mind verjetno posvetil temu prostoru daleč na vzhodu Evrope, in ne dekletu s tem imenom ali ameriški zvezni državi. Misel seveda aludira na enako poimenovanje obeh ozemelj v angleškem jeziku. Ni prav verjetno, da je ameriški pevec kdaj obiskal Gruzijo, toda tega ne vemo in zato naša domišljija lahko nadaljuje svojo pot, še posebej ker se eden od verzov pesmi glasi: Comes as sweet and clear/As moonlight through the pines … (kar bi lahko prevedli: Prihaja sladko in jasno/kot mesečina skozi borovce ...). Zdi se, da iluzija odprtega neba ni večja in zato mesečina bolj širna le na velikih ravninah, ampak tudi v redko naseljenih pokrajinah. In Gruzija ima polovico manjšo gostoto prebivalstva kot Slovenija, skoraj polovico dežele pa pokrivajo gozdovi.

Gruzijski in sovjetski arhitekti so zgradbe snovali v sovjetskem neoklasicističnem slogu, ki danes, ko območje propada, ljubiteljem Urbexa ponuja izjemne fotografske motive. FOTO: Lara Butinar

Tudi s stališča Urbexa lahko dobro prepoznamo povezavo med ameriško Georgijo in Gruzijo. Obe državi sta polni zapuščenih krajev, zgradb in najrazličnejših objektov. Tako smo naš Urbex v Gruziji našli brez težav, in ker nas je vzporedno zanimala tudi zgodba »najslavnejšega« sina Gruzije Josifa Visarijonoviča Džugašvilija, bolj znanega kot Stalin, so bile zapuščene stavbe, ki smo jih poimenovali »sanatoriji rdečega carja«, res hvalevredna najdba.

Stalin in »kraj vode«

Ruski neoklasicizem v sanatoriju Medea FOTO: Lara Butinar

Sovjetska zveza je bila dežela komunizma, v kateri je imela monopol ena politična stranka – komunistična partija, ki se je deklarirala za delavsko stranko, kar pomeni, da naj bi bile v ospredju njene politike pravice delavcev. Kot v posmeh vsem grozotam, ki jih je storila ta stranka, je sovjetska ustava leta 1936 – prav v času najhujših stalinističnih čistk – določila delavcem tako imenovano pravico do počitka. Člen 119 je zagotavljal »letni dopust s polnim plačilom za delavce in vse zaposlene«.

Že štirinajst let prej, še v času državljanske vojne, je delovni zakonik vsakemu delavcu dal pravico do dveh tednov letnega dopusta. Posledično se je na ozemlju ogromne države začela gradnja objektov, ki naj bi ljudem omogočili kakovostno preživljanje prostega časa.

In tukaj v zgodbo vstopi Stalin, človek, ki ga je angleški zgodovinar Simon Sebag Montefiore prav prikladno poimenoval »rdeči car«. Njegova rojstna s​ovjetska socialistična republika Gruzija ni smela zaostajati v razvoju. Na poti iz glavnega mesta Tbilisi proti Črnemu morju so v mestu Tskaltubo, katerega dobeseden prevod se glasi »kraj vode«, ustvarili zdraviliško območje, za sovjetske razmere poimenovano z dokaj nerealno besedo – sanatorij – torej z izrazom, ki je nosil prizvok noblese, elegance in buržoazne dekadence zahodnega sveta. Gre za kompleks približno dvajsetih sanatorijev, postavljenih na območju, bogatem z mineralnimi vodami in naravnimi žveplenimi izviri. Pokrajina je prepredena z radonsko-karbonatnimi mineralnimi vrelci, ki imajo naravno temperaturo okoli 35 stopinj Celzija.

Ali je Stalin »vode nesmrtnosti«, kot so tudi rekli vrelcem v Tskaltubu, izbral z željo, da bi v objektih, ki so postali biser sovjetske arhitekture, delavci res uživali, ali pa je bilo glavni vzrok za gradnjo vendarle dejstvo, da mu je zdravnik predpisal balneološko zdravljenje (mineralne kopeli) za lajšanje bolečin v nogah (v enem od sanatorijev je imel svoje zasebno kopališče in v bližini svojo dačo), seveda ne vemo, si pa lahko o tem dokaj zlahka ustvarimo mnenje.

Improvizirana stanovanja so še posebej dobro vidna na zunanjosti nekdanjega hotela Aia. FOTO: Lara Butinar

Pred njegovim prvim obiskom leta 1931 je štiri tisoč delavcev v rekordnem času zgradilo tri zdraviliške hiše. Gruzijski in sovjetski arhitekti so zgradbe snovali v sovjetskem neoklasicističnem slogu, ki danes, ko območje propada, ljubiteljem Urbexa zagotavlja izjemne fotografske motive.

Begunska zgodba

Ta živahni kraj, poln druženja, zabave, aktivnosti in veselja, kar so ljudje v svinčenih časih Sovjetske zveze še kako iskali – vsako leto ga je obiskalo več kot sto tisoč ljudi – je bil teoretično odprt za vse. Za delavce je obstajala celo odredba o zdraviliškem dopustu.

»Včasih smo bili številka ena, takrat je sem vsak dan prihajal vlak iz Moskve,« povedo ljudje, ki še živijo tukaj. Povprečna cena obiska je bila 120 sovjetskih rubljev (za primerjavo – plača srednjega razreda v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je gibala med 200 in 500 rublji). Tako so prestižni kompleks obiskovali predvsem privilegirani člani partije, uslužbenci tovarniških uprav in politična elita.

Po razpadu Sovjetske zveze je bilo zdraviliške zgodbe konec. Večina sanatorijev je bila zapuščena in izropana, vendar ne vsi. Območje je postalo dom za mnoge družine, ki so zbežale iz Abhazije, ko jo je okupirala Rusija. Parke in zelenice so preuredili v zelenjavne vrtove, mnoge domače živali so se sprehajale naokrog. Zdaj so velik del ljudi že preselili v stanovanjske bloke, kljub vsemu pa ne moremo reči, da je Tskaltubo povsem zapuščen. Okoli deset družin vztraja in za silo vzdržuje svoje prostore, medtem ko svet minule slave povsod okrog razpada.

Notranjost sanatorija Metalurgi FOTO: Lara Butinar

Še je mogoče doživeti zelo nenavaden prizor: skupina fantov in deklet plava v starem betonskem bazenu, vajeni turistov se prijazno smejejo, ko jim zdravilna voda teče čez zagorela telesa. Opuščeno območje je za to malo skupino ljudi še vedno domače dvorišče – edini dom, ki ga poznajo. Zdaj, ko so odšli skoraj vsi, skrbijo za potepuške mačke, ki udobno ležijo v vseh prostorih.

Razkošne dvorane sanatorijev so kljub vlagi in zelenemu mahu kraj, kjer lahko zadnji prebivalci na vetru, ki veje skozi vse odprtine, sušijo svoje belo oprano perilo. Postani vonj kuhanega zelja se širi po trohnečih hodnikih. Osnovna infrastruktura je priključena, vendar so razmere za življenje res skromne. »Ni lahko, nikoli si nismo predstavljali, da bomo tukaj tako dolgo, ampak danes je to naš dom,« pripovedujejo. Ni kaj početi, razen večernih pogovorov, ko se gruzijska poletna noč, topla in vlažna, spušča na stare stavbe in objema stare obraze. Slika je mehka, kakor v vodi. Mačk in psov je ogromno, toda kje so vse ptice?

Urbexova zgodba

Prav v svoji zapuščenosti so sanatoriji živi, izjemni in lepi. FOTO: Lara Butinar

Za ljubitelje zapuščenih krajev, arhitekture in zgodovine je Tskaltubo seveda velika priložnost. A ne pozabimo – to je Urbex, hoja ni varna, mnogi sanatoriji so v slabem stanju, polni razbitin in razsutega stekla, dobri čevlji so nujni. Tu ni turističnih vodnikov, razen simpatičnih uličnih psov. Občutek je, da v upanju na priboljšek obiskovalce usmerjajo prav k najlepšim stvarem.

Prav v svoji zapuščenosti so sanatoriji živi, izjemni in lepi. To je pravi muzej razpadajočih marmornih stopnišč, veličastnega neoklasicizma plesnih dvoran, v zeleni mah ujetih kopališč in davno pozabljenega nadrealističnega vzdušja. Lahko si predstavljamo sebe na teh hodnikih, v notranjih parkih in vrtovih, na plesih kot iz Tolstojevih romanov, v kinodvoranah in na romantičnih zmenkih sovjetskih častnikov, ki so prišli iz vojne, s hčerami visokih članov partije na razkošnih balkonih.

Zdi se, da tukaj obstaja svet, ki je umrl, a živi naprej neko povsem svoje življenje. Veliko sanatorijev je mogoče obiskati. Tukaj še živi kopališče št. 6, kjer sta se na svojih tretmajih v vročih kopelih namakala Stalin in Berija. Tukaj je sanatorij Medea z dramatičnimi stopnišči, korintskimi stebri, balkoni. Polno je lesenih in kovanih ograj, polno je zapletene ornamentike, nad nami visijo ostanki veličastnih lestencev, vse je patina in pozaba, stene, oznojene od nočne vlage, se osušijo šele, ko jih obsijeta dan in sonce. V sobah plesnijo stvari, ki so jih pustili zadnji izseljenci. Improvizirana stanovanja so še posebej dobro vidna na zunanjosti nekdanjega hotela Aia.

Potka gre skozi zaraščen gozd do sanatorija Metalurgi. Zgodba se ves čas ponavlja, kot bi ime zdravilišča hotelo povedati, da je bilo res namenjeno delavcem, ves čas pa je tudi drugačna. Okrogla avla je impresivna, marmorna notranjost razpokana in hladna, južna fasada z elegantnim belvederom gleda na vrt, ki ga prerašča divje grmovje. V črno oblečena ženska se sprehaja po zaraščenem vrtu, kot bi hodila po amazonskih gozdovih.

Impozantna štirinadstropna stavba z ogromnim obokanim steklenim oknom, okrašenim z izrezljanim kamnom, je bila razglašena za gruzijski kulturni spomenik. Stoli stojijo v nekdanji koncertni dvorani, ostanki zaves iz baržuna so tanki kot prah. V času razcveta tega sanatorija so gostje jedli v jedilnici, ki je spominjala na rastlinjak, obdan z velikimi okni. Nizko drevo zdaj raste osamljeno po nekem naključju narave prav sredi prostora. Zarjavele cevi v zraku puščajo trohnobo. Tako je v vseh stavbah, toda čar ostaja, čar je nepozaben.

Država ni pozabila na Tskaltubo. Bili so poskusi prodaje, bile so uspešne prodaje, poskusi revitalizacije. Ker bogati kupci, predvsem iz arabskega sveta, niso izpolnjevali pogodbenih obveznosti, je bila večina objektov vrnjenih državi. Več kot polovica sanatorijev ni prodanih, čeprav so zadnja leta nenehno naprodaj. Za ljubitelje Urbexa je Tskaltubo seveda pesem siren, ki poje še naprej. Naj ostane Odisej edini v človeški zgodovini, ki jo je slišal do konca.