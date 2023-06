Zapuščeno vaško gledališče spremenili v družinsko hišo

»Ko smo prvič vstopili v sto let staro gledališče, smo bili navdušeni nad veličino prostora, kljub temu, da je bila hiša zapuščena in je že leta propadala. Naša naloga je bila, da jo spremenimo v enodružinski dom, ne da bi se pri tem izgubilo bistvo – to, kar je nekoč bilo, gledališče,« pravijo v arhitekturnem biroju Bonba Studio. Zato so ohranili številne izvirne značilnosti prostora, vključno z odrom. Gledališče se je nahajalo v prvem nadstropju hiše, med prenovo pa je postalo osrednje izhodišče projekta.

