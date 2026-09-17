Med nevihto vdor vode v galerijo Uffizi, dosegla je Caravaggievega Bakha

Firence je danes popoldne zajelo hudo neurje, ki je povzročilo težave z zamakanjem tudi v znameniti galeriji Uffizi, poročajo italijanski mediji. Portal Tgcom24 navaja, da je v le eni uri padlo več kot 45 milimetrov dežja, zaradi česar je voda prodrla tudi pod svetlobno okno v dvorani, v kateri je razstavljenih sedem slik iz 17. stoletja.

Med njimi je tudi Bakh Michelangela Merisija da Caravaggia (1571–1610).

Vodne kapljice so dosegle steklo zaščitne vitrine, v kateri je ta znamenita slika. Nemudoma so opravili preglede, da bi preverili stanje te in drugih umetnin.

K sreči nobeno izmed del v dvorani ni poškodovano. »Po opravljenih potrebnih preverjanjih ni bila ugotovljena nobena škoda na nobenem od umetniških del,« so sporočili predstavniki muzeja.

Bakh, ki je nastal v Rimu okoli leta 1595 po naročilu prvega slikarjevega pomembnega naročnika, kardinala Francesca Marie Bourbona Del Monteja, je oljna slika. Na njej je prikazan mladosten Bakh, ki je na klasičen način prikazan z grozdjem in vinskimi listi v laseh in se oprime vrvice svoje ohlapno odete halje. Na kamniti mizi pred njim je posoda s sadjem in velika karafa rdečega vina.