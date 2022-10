"Zaradi uživanja kruha ima vsak drugi Slovenec glivice"

Erika Brajnik, predsednica Združenja naturopatov Slovenije in koordinatorka v Svetovni naturopatski federaciji za Evropo, v svoje delo vključuje znanja iz indijske, kitajske in evropske tradicionalne medicine. Pravi, da je smisel naturopatije, da človeka obravnava celostno, hkrati pa sodeluje z uradno medicino. Brajnikova nam je razkrila, katera živila je priporočljivo jesti v tem letnem času, katera so odsvetovana, s katerimi lahko ojačamo imunski sistem ter zakaj je potrebna previdnost pri uživanju kruha.