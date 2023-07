Zaroka je predstopnja poroke, nekakšna prva potrditev, da par s svojo zvezo misli resno: SSKJ2 jo razlaga kot slovesno medsebojno obljubo poroke pred pričami, čeprav poznamo tudi intimne zaroke, kjer je prisoten le (sveže zaročeni) par. Na drugi strani imamo seveda tudi pompozne zaroke, ki tekmujejo v blišču in nenazadnje v všečkih na družbenih omrežjih. Takim zarokam praviloma sledijo še bolj pompozne poroke, priče pa smo v obeh primerih kar vsi uporabniki interneta in bralci novic.

Nenavadno pogosto se v besedilnih korpusih pojavlja besedna zveza razdreti zaroko, kar kaže, da do zaroke pogosto pride prekmalu ali pa je zaročenca nista vzela dovolj resno. Zaroko lahko tudi oznanimo, proslavljamo, lahko je skrivna, romantična, o njej se pojavljajo govorice, se šušlja, v vseh primerih pa je vir zanimanja okolice, bodisi prijateljev in družine bodisi medijev, če je par slavnejši. Verjetno je tudi zato zveza razdreti zaroko v korpusih pogostejša, saj je razdrtje zaroke sočnejša novica kot njena potrditev.

Ob najnovejši zvezdniški zaroki, ki je tudi povod za izbiro tokratne besede tedna, si ne morem pomagati, da ne bi pomislil, da je včasih manj več in da to velja tudi za zaroke in poroke: bistvo je namreč očem skrito.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: Dejan Gabrovšek.