ZDA: Evan Gershkovich je neupravičeno pridržan

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je prek svojega tiskovnega predstavnika sporočil svojo ugotovitev: novinarja poslovnega časnika Wall Street Journal Evana Gershkovicha je Rusija neupravičeno pridržala. Po ruski interpretaciji je Gershkovich ameriški vohun, ki je zbiral zaupne informacije, po ameriški interpretaciji pa je novinar zgolj korektno opravljal svoj posel. Ob uporabi standardne diplomatske besedne zveze, da je bil novinar neupravičeno pridržan, je državni sekretar Blinken Rusijo pozval, naj novinarja izpusti.

Novinar je bil rojen leta 1991 v New Yorku, njegova starša pa sta ruska Juda. Ob koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so se po Sovjetski zvezi širile govorice, da bodo Jude poslali v Sibirijo, sta vsak posebej zapustila državo, spoznala pa sta se v ameriškem Detroitu. Starša sta doma z otroki govorila rusko, vendar je Evan svoje znanje ruščine izpilil šele, ko je kot dopisnik iz Rusije sprva delal za New York Times, pozneje za Moscow Times in agencijo France Press, od začetka leta 2022 pa za Wall Street Journal.

V ameriškem State Departmentu navajajo, da Rusija ameriškim diplomatom ni zagotovila dostopa do pridržanega novinarja, kar je po besedah tiskovnega predstavnika State Departmenta Vedanta Patela v nasprotju z mednarodnim pravom.

Barantanje

Ruska protiobveščevalna služba je Gershkovicha aretirala, ko se je v zadnjih dneh marca zadrževal v mestu Jekaterinburg, upravnem središču uralskega okrožja. Jekateringburg je sicer četrto največje mesto v Rusiji, skupaj s predmestji šteje okrog dva milijona prebivalcev, sicer pa je mesto pomembna postaja transsibirske železnice. Gershkovicheva aretacija je pomenljiva prelomnica, saj od hladne vojne ruske oblasti zaradi domnevnega vohunjenja niso aretirale nobenega ameriškega državljana. Po podatkih organizacije Novinarji brez meja, ki ima sedež v Franciji, je Gershkovich na Uralu zbiral gradivo za članek o paravojaški skupini Wagner.

Zadnji ameriški novinar, ki ga je Sovjetska zveza obdolžila vohunjenja, je bil Nicholas Daniloff. KGB ga je aretiral 2. septembra 1986, 23. septembra pa je že lahko zapustil Sovjetska zvezo; seveda so ZDA v zameno iz pridržanja izpustile sovjetskega diplomata, osumljenega, da je bil vohun.

Evan Gershkovich je bil kot gimnazijec vodja šolske nogometne ekipe, študiral pa je filozofijo in angleščino. Kot študent je pisal za The Bowdoin Orient, študentski tedenski časopis, ki neprekinjeno izhaja že več kot 150 let. Z medijskim delovanjem se je preizkusil tudi na študentskem radiu WBOR.

Trditev, da je bil Gershkovich »neupravičeno pridržan«, lahko razumemo kot napoved, da bo ameriška diplomacija z rusko barantala. Barantanje v tem primeru pomeni, da bi ZDA in Rusija nekako izmenjali pridržane domnevne vohune.