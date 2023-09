Zdaj je čas optimalne rasti gob

Slavko Šerod, predsednik Gobarskega društva Lisička Maribor nam je pojasnil, da sezona rasti gob pri nas traja od zgodnje pomladi do pozne jeseni, a se jih večina pojavi septembra in oktobra. Torej je zdaj njihov čas optimalne rasti, obdobje intenzivne rasti pa lahko traja od nekaj dni do nekaj tednov.

