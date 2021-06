Zdaj je čas za nove naložbe

Delilniki toplote so v Sloveniji od oktobra 2011 obvezni v večstanovanjskih stavbah s skupno kurilno napravo in so prvi korak do pravičnejšega plačevanja stroškov za ogrevanje. V preteklih letih je tehnologija izredno napredovala, na voljo je več informacij, boljša komunikacija in še natančnejše meritve. Hkrati pa novi Zakon o učinkoviti rabi energije, ki ga je Državni zbor RS sprejel jeseni 2020, določa, da mora vsak nov delilnik toplote, od leta 2027 dalje pa prav vsak, omogočati daljinsko odčitavanje.Naročnik oglasnev vsebine je Siemens