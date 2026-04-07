Zdaj je »uradno«: Kim Kardashian in Lewis Hamilton sta par

Resničnostna zvezdnica in podjetnica Kim Kardashian in sedemkratni svetovni prvak v formuli Lewis Hamilton sta se nehala pretvarjati, da nista skupaj. Svojo zvezo sta »uradno« potrdila včeraj v Hamiltonovi objavi na Instagramu, kar velja za t. i. »hard launch« (javno potrditev zveze). Po hitri montaži fotografij in posnetkov Hamiltona, ki s svojim avtomobilom drifta skozi Tokio, se je videoposnetek končal s smehom 45-letne Kim, ki na sovoznikovem sedežu v smehu reče: »To je noro.«

Video je bil morda posnet, ko je bil 41-letni Hamilton konec marca na dirki za veliko nagrado Japonske (kjer je končal na šestem mestu), kamor je odpotovala tudi Kim, piše revija People. Ugibanja o njuni zvezi so se prvič pojavila januarja, ko so ju opazili na silvestrski zabavi v Aspnu v Koloradu. Govorice so se še okrepile naslednji mesec, ko so par opazili, na Super Bowlu. V prvih mesecih leta sta bila sicer še večkrat opažena skupaj, vendar razmerja nista javno komentirala ali potrdila. Je pa Kim že prej govorila o možnosti iskanja novega partnerja. »Sem brezupen romantik,« je priznala v novembrski epizodi serije Kardashian. »Ko se bo pojavila prava oseba, bom pripravljena in vse bo v redu.«

Kim Kardashian je bila med letoma 2000 in 2004 poročena z glasbenim producentom Damonom Thomasom. Leta 2011 se je poročila z igralcem Krisom Humphriesom, a je zakon trajal le 72 dni. Najbolj odmeven je bil njen zakon z raperjem Kanyejem Westom (2014–2022), s katerim ima štiri otroke. Enainštiridesetletni Lewis Hamilton ni bil še nikoli poročen. Najbolj znana je bila njegova dolgoletna zveza s pevko Nicole Scherzinger, s katero sta bila skupaj (z vmesnimi prekinitvami) med letoma 2007 in 2015. V javnosti so ga pozneje povezovali še z več zvezdnicami, vendar teh razmerij ni nikoli uradno potrdil kot resne zveze.

Po navedbah vira iz ožjega kroga pa je po poročanju ameriških medijev njun odnos zelo resen, družina pa ju močno podpira.