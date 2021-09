Zdaj lahko tudi vi osvojite sanjskega moškega

FOTO: moemax.si

Izberite svoj stil in dodajte svoj glasbeni izborm

Komu boste pomagali: izberite svoj najljubši stil in sestavite playlisto

ROMANTIČNO Z GREGORJEM ČEGLAJEM

NARAVNO Z MELANI MEKICAR

MODERNO Z LARO K. NATRAN

EKONOMIČNO Z ALENOM PODLESNIKOM

Z dobro glasbo je uživanje na novem kavču še slajše, kuhanje nove specialitete še lažje in uživanje ob najnovejši knjigi še bolj doživeto. Katera je pa vaša najljubša glasba, ki jo radi poslušate doma?



Vedno v stilu z mömaxom

Z rojstnodnevnimi popusti lahko namreč kupujete do 60 odstotkov ceneje.



Najprej stilsko opremljen dom po vašem okusu, potem pa še glasba, s katero boste izboljšali razpoloženje prav v vsakem prostoru vašega na novo opremljenega doma. Se strinjate, da lahko s pravim ritmom poudarite estetiko naših notranjih prostorov? In da je prav glasba najbolj pomemben element na vsaki rojstnodnevni zabavi?Tega se še kako zavedajo v mömaxu, kjer so ob svojem 9. rojstnem dnevu pripravili prav posebno nagradno igro, v kateri lahko sodelujete tudi vi in si prislužite mömax bon v vrednosti 40 € V zabavni nagradni igri boste sodelovali skupaj s štirimi znanimi slovenskimi influencerji. Polegv glasbenem izzivu sodelujejo šeinVsak izmed njih je sicer sestavil svojo Spotify playlisto, vendar potrebujejo tudi vašo pomoč, saj jim manjka še nekaj glasbenih predlogov. Pomagajte jim in osvojite mömaxov bon za 40 €. Ko je Gregor doma, najbolj uživa v spalnici, opremljeni v romantičnem stilu.Obiščite njegov Instagram profil @gregor_ceglaj21 , v komentar pod objavo napišite, kateri komad naj doda na playlisto, in se potegujte za mömaxov bon v vrednosti 40 evrov.Ko je Melani doma, najbolj uživa v dnevni sobi, opremljeni v naravnem stilu.Obiščite njen Instagram profil @melanimekicar , v komentar pod objavo napišite, kateri komad naj doda na playlisto, in se potegujte za mömaxov bon v vrednosti 40 evrov.Ko je Lara doma, najbolj uživa v kuhinji, opremljeni v modernem stilu.Obiščite njen Instagram profil @romeo_julija_co , v komentar pod objavo napišite, kateri komad naj doda na playlisto, in se potegujte za mömaxov bon v vrednosti 40 evrov.Ko je Alen doma, najbolj uživa v kopalnici, opremljeni v ekonomičnem stilu.Obiščite njegov Instagram profil @alenpodlesnik , v komentar pod objavo napišite, kateri komad naj doda na playlisto, in se potegujte za mömaxov bon v vrednosti 40 evrov.Mömax že devet let skrbi za estetsko funkcionalnost vaših bivalnih prostorov. Z njihovim pohištvom in dodatki za dom lahko vsakemu kotičku doma dodate kanček osebnega stila, s katerim boste pregnali sivi vsakdanjik.Njihova raznolika ponudba bo razveselila še tako zahtevne opremljevalce - na svoj račun bodo prišli tako ljubitelji večne klasike kot tudi tisti, ki prisegate na sodoben minimalizem.Naročnik oglasne vsebine je mömax