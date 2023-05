Zdela se je nesmrtna, zato je bila njena smrt za mnoge šok

Ob smrti Tune Turner se vrstijo spomini ljudi, ki so tako ali drugače z njo sodelovali. George Miller, ki je med drugim režiral film Pobesneli Max III., v katerem je nastopila, je pevko opisal kot izjemno osebnost, ki se kljub temu, da je vse življenje stala na takšnih in drugačnih odrih in je morala v osebnem in profesionalnem življenju prestati številne preizkušnje, ni prav nič spremenila. »Bila je vse prej kot kakšna diva. Odlikoval jo je po eni strani oster um, po drugi pa humor in igrivost, skratka bila je osebnost, ki jo le redko srečaš.«

V Mad Maxu je leta 1985 zaigrala ob Melu Gibsonu. FOTO: Reuters

Predvsem pa si jo bodo ljudje, ki so jo poznali, zapomnili po njeni izjemni življenjski energiji, pravzaprav je bila njena vitalnost celo v poznih letih takšna, da se je zdela nesmrtna, zato je bila njena smrt za mnoge velik šok. »Bila je spodbuda za vse okoli sebe. Spomnim se njenega 50. rojstnega dneva, ko so se okoli nje drenjali Mick Jagger in ostali zvezdniki, ona je bila vedno magnet, ki je privlačil ljudi.«

Kot je dejal Miller, je bila v tem pogledu inspiracija za vse, a ne samo na glasbenem odru, temveč tudi na filmskih snemanjih. Z neverjetno lahkotnostjo se je priučila igralskih veščin, imela je naraven izostren občutek za dinamiko vsakega filmskega prizora. »Morda se je kaj naučila od mene, zagotovo pa sem se jaz veliko naučil od nje. Lahko pa bi se še več. Nekoč mi je dejala, da bi bilo zame zelo poučno, če se ji za teden ali dva pridružim na glasbeni turneji. Ker sem ravno takrat zaključeval delo na nekem filmu, mi to ni uspelo. To sem vedno obžaloval oziroma sem mislil, da se ji bom glede na njeno vitalnost lahko pridružil kdaj drugič. Zdaj je seveda za to prepozno,« je dejal Miller.