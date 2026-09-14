Skrivna tveganja semaglutida iz spletnih lekarn: 1700 prijav zapletov v ZDA

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    Galerija
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    R. I.
    14. 9. 2026 | 18:39
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    Vse bolj množična uporaba novih in tudi dragih zdravil proti debelosti, agonistov receptorja GLP-1 (zdravil, ki posnemajo delovanje naravnega črevesnega hormona GLP-1), se odraža tudi na razširjenosti ponarejenih ali neodobrenih izdelkov. Ti lahko predstavljajo neposredno tveganje za zdravje bolnikov, piše italijanska Repubblica, ki povzema ugotovitve ameriške Uprave za hrano in zdravila FDA. Naraščanje števila neželenih učinkov FDA je pred kratkim zdravnike in javnost opozorila zaradi naraščanja števila neželenih dogodkov, povezanih z uporabo lekarniško pripravljenih oziroma prek spleta kupljenih različic semaglutida in tirzepatida. To sta učinkovini v zdravilih za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 in, v določenih odmerkih oziroma pripravkih, debelosti. Semaglutid deluje predvsem ...
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    zdravilalekarnezdravjeFDAsemaglutidtirzepatiddebelostGLP-1neželeni učinkiponarejena zdravila

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    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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