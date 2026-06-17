Zdravju prijazno prehranjevanje je takšno, ki dovoli vso hrano, a na ta način

Živa Krajnc je kot otrok ure in ure preživljala ob enciklopedijah, dokumentarcih in raziskovanju narave. Že takrat je vedela, da bo postala znanstvenica. Danes kot raziskovalka psihologije išče odgovore na vprašanja, ki zadevajo prav vsakogar: zakaj jemo, tudi ko nismo lačni, kaj v nas sproži željo po določeni hrani in zakaj se je sodobnemu človeku tako težko upreti poti do hladilnika.

Njena pot do raziskovanja prehranjevanja ni bila povsem običajna. Od ljubezni do biologije jo je življenje za nekaj časa odpeljalo v glasbene vode, nato pa je v psihologiji našla prostor, kjer se srečajo telo, um, kultura in vsakdanje navade. Ob tem odkrito spregovori tudi o pritiskih, ki jih glede hrane in videza doživlja večina žensk, ter o tem, kako je prav raziskovanje pomagalo oblikovati njen lastni, bolj zdrav odnos do prehranjevanja.

V intervjuju razkriva, zakaj je prehranjevanje veliko več kot zgolj vprašanje volje, kako na našo izbiro vpliva okolje in zakaj so številni miti o hrani, ki krožijo po spletu, še vedno tako privlačni. Celoten intervju z asist. Živo Krajnc preberite na Onaplus.si.