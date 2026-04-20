Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

asist. dr. Domen Stropnik, dr. med., spec. ortopedske kirurgije

Mehanizem poškodbe običajno vključuje zunanjo rotacijo goleni in valgusni stres ob pokrčitvi kolena. Ob takem manevru lahko sile, ki delujejo na pogačico, povzročijo njen zdrs iz trohlearnega žleba. Včasih je vzrok izpaha tudi neposreden udarec na notranjo stran kolena.

Ponavljajoči se izpahi pogačice so pri otrocih in adolescentih zelo pogosti. Pri 30 do 40 odstotkih otrok se po prvem izpahu razvije kronična nestabilnost pogačice, najpogosteje v starosti od 10 do 17 let. Za otroke je v primerjavi z odraslimi dvakrat bolj verjetno, da se po prvem izpahu razvije kronična nestabilnost. Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno, saj se moramo zaradi nevarnosti poškodbe rastnih con izogibati kostnim posegom, čeprav ti najučinkoviteje popravijo anatomske nepravilnosti kosti.

Zdravljenje akutne poškodbe

Pogačica se pogosto povrne v normalen položaj spontano. Če ostane izpahnjena, jo je praviloma treba naravnati v urgentni ambulanti. V primeru izrazite bolečine ali napetosti mehkih tkiv se poravnava opravi v splošni anesteziji. Pri zdravljenju akutne poškodbe sledimo osnovnim principom oskrbe mišično‑skeletnih poškodb: hlajenje, protibolečinska terapija, kompresija in elevacija. Dovoljena je obremenitev noge do praga bolečine; v prvih dneh so lahko v pomoč tudi berg­le, ki pa naj jih otrok čim prej opusti. Imobilizacije z longeto ali statično kolensko opornico ne priporočamo.

Neoperativno zdravljenje

Zaradi omejitev operativnega zdravljenja pri otrocih vedno najprej poskusimo z neoperativnim pristopom. Ko se bolečina po akutni poškodbi umiri, je potrebna ustrezna rehabilitacija. Ta vključuje postopno pridobivanje polne gibljivosti kolena, vaje za krepitev kvadricepsa (zlasti mišice vastus medialis), krepitev glutealnih mišic in raztezanje tesnih struktur, kot so zadnja stegenska loža, kvadriceps in iliotibialni trakt. Cilj takšnega programa je povrniti nevromuskularni nadzor patelofemoralnega sklepa in izboljšati drsenje pogačice po trohlearnem žlebu.

Operativno zdravljenje

Pri vztrajajoči nestabilnosti pogačice pri otrocih praviloma s kostnimi posegi (osteotomija narastišča patelarnega ligamenta na golenico, trohleoplastika) počakamo do zaprtja rastnih con in zaključka rasti. V primeru ponavljajočih se izpahov kljub neoperativnemu zdravljenju se praviloma odločamo za mehkotkivne posege.

Zlati standard zdravljenja ponavljajočih se izpahov pogačice pri otrocih je anatomska epifizna rekonstrukcija medialnega patelofemoralnega ligamenta (MPFL). Pri tej tehniki za presadek najpogosteje uporabimo tetivo zadnje stegenske lože (gracilis ali semitendinosus), s čimer ohranimo izometrijo patelofemoralnega sklepa in zmanjšamo pritisk na hrustanec. Ob fiksaciji presadka v stegnenico s pomočjo rentgenskega ojačevalca natančno potrdimo potek rastne cone in se ji pri vrtanju tunela izognemo. Takšna stabilizacija ima odlične srednje- in dolgoročne rezultate ter nizko stopnjo zapletov in nastanka ponovne nestabilnosti, približno 5 %.

Po operativnem posegu je nujna strukturirana rehabilitacija, ki v začetni fazi vključuje hojo z berglami in delno obremenitev operiranega kolena. Gibljivost kolena je treba postopoma povrniti v obdobju približno šestih tednov, nato sledi intenzivna krepitev stegenskih mišic. Do vrnitve k polnim aktivnostim običajno mine pet do šest mesecev.

Naročnik oglasne vsebine je Artros