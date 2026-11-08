Zdravniki moškega zdravili s sadjevcem in mu rešili življenje

V času martinovanj se je v slovaškem mestu Martin pripetil nenavaden dogodek, pri katerem pa osrenje vloge ni odigralo vino, pač pa sadjevec oziroma jabolčno žganje. Zdravniki na Univerzitetni kliniki Martin so namreč moškega, ki je popil sredstvo proti zmrzovanju zdravili z žganjem in mu na ta način rešili življenje, poroča The Slovak Sprectator.

Ko so v bolnišnico sprejeli pacienta, ki je zaužil antifriz, so se zdravniki odločili za nenavadno terapijo in bolnika zdravili z alkoholom v obliki jabolčnega žganja. Antifriz namreč vsebuje zelo strupen etilenglikol, ki se v jetrih pretvori v spojine, ki hudo poškodujejo ledvice in lahko povzročijo smrt. Ker pa so za to pretvorbo potrebni isti jetrni encimi, kot za pretvorbo alkohola, so se zdravniki odločili, da bodo pacienta hitro napili z žganjem in na ta način zapodlili njegove jetrne encime.

»Človeški jetrni encim ima rad alkohol,« je pojasnil vodja bolnišnične enote Juraj Krivuš. FOTO: Marko Feist

»Človeški jetrni encim ima rad alkohol,« je pojasnil vodja bolnišnične enote. »Ko smo mu dali etanol, je procesiral tega in, tako rekoč ignoriral strupeni antifriz. Telo je lahko tako varno odstranilo etilenglikol,« je slovaški zdravnik opisal nenavadno metodo zdravljenja.

Za zastrupitev s sredstvom za zmrzovanje obstaja tudi protistrup fomepizole, vendar so se slovaški zdravniki odločili za zdravljenje z jabolčnim žganjem in bolniku tako na preprost način rešili življenje, še poroča The Slovak Sprectator.

»Medicina je lahko včasih bizarna, vendar rešuje življenja, « je poudaril Krivuš in posvaril, naj ljudje ne poskušajo sami uporabljati žganja kot protistrup, saj je zato potreben skrben nadzor profesionalcev. Zdravniki so vsebnost alkohola v pacientovi krvi ves čas nadzorovali in skrbeli, da je znašala okoli 1,5 promila.

Če sumite zastrupitev z antifrizem je nikar ne poskušajte zdraviti sami, pa naj bo sadjevec še tako mikaven, temveč nemudoma pokličite 112.