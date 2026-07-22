  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Zdravstveni zapleti na letalih: kdaj pilot sklene, da je pristanek nujen

    Kabinsko osebje najprej oceni stanje potnika, nato za pomoč zaprosijo zdravnika na letalu ali zdravstvene strokovnjake na tleh.
    Najpogostejši ukrep pri zdravstvenih zapletih na letalu je dovajanje dodatnega kisika. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Najpogostejši ukrep pri zdravstvenih zapletih na letalu je dovajanje dodatnega kisika. FOTO: Shutterstock
    A. H.
    22. 7. 2026 | 11:20
    22. 7. 2026 | 12:55
    6:55
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Zdravstveni zapleti na letalih, kakršnemu so bili priča potniki na krovu letala družbe Lauda Europe na zagrebškem letališču Franjo Tuđman, ko je pred vzletom umrl potnik, niso med pogostimi dogodki, vendar jih letalske družbe zaradi velikega števila potnikov seveda ne morejo izključiti.

    Nedavna študija, ki je zajela skoraj 78.000 zdravstvenih dogodkov pri 84 letalskih družbah, je pokazala, da se večina primerov konča brez spremembe poti leta. Posadka lahko številne težave reši že na krovu z osnovno zdravstveno oskrbo, medicinsko opremo in podporo zdravnikov na tleh.

    Med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami na letalih so omedlevica, prebavne težave, težave z dihanjem ter nevrološki in srčno-žilni zapleti. Prav ti, skupaj z možgansko kapjo in nenadnimi spremembami zavesti, so bili po ugotovitvah raziskave med najpogostejšimi vzroki za preusmeritev letala.

    Prvi odziv je v rokah kabinskega osebja

    Evropsko združenje kabinskega osebja EurECCA poroča, da je ena najpomembnejših nalog kabinske posadke zagotavljanje varnosti potnikov, kamor sodijo odzivi ob zdravstvenih težavah. Čeprav člani posadke niso zdravstveni delavci, so usposobljeni za prvo pomoč, oceno resnosti stanja in uporabo osnovne medicinske opreme.

    image_alt
    V Zagrebu v letalu pred vzletom umrl potnik, letalo kljub temu vzletelo

    Ob zdravstvenem zapletu mora posadka najprej ostati mirna, ugotoviti, kaj se je zgodilo, preveriti stanje potnika in zbrati čim več informacij o simptomih, morebitnih boleznih, zdravilih in alergijah. Če je stanje resnejše, lahko zaprosi za pomoč zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca med potniki.

    Evropska pravila za usposabljanje kabinskega osebja določajo, da mora njihovo izobraževanje vključevati obravnavo različnih zdravstvenih nujnih primerov, tudi astme, alergijske reakcije, šok, sladkorno bolezen, epilepsijo, možgansko kap in srčni infarkt. Usposobljeni morajo biti tudi za oživljanje ter uporabo prve pomoči in nujne medicinske opreme.

    Kakšna pomoč je na voljo na letalu?

    Na letalu sta ponavadi dva tipa medicinske opreme. Prvi je komplet prve pomoči, namenjen manjšim poškodbam in zdravstvenim težavam, drugi pa nujni medicinski komplet za resnejše primere. EurECCA pojasnjuje, da se njuna vsebina razlikuje, nujni medicinski komplet pa je namenjen predvsem uporabi usposobljenega osebja oziroma zdravstvenih delavcev pod pogoji, ki jih določajo postopki letalske družbe.

    ZDA so maja leta 2024 sprejele nov zakon o letalstvu, ki uvaja pomembno spremembo za varnost potnikov z alergijami. Letalske družbe bodo morale v komplete prve pomoči na letalih vključiti adrenalin za zdravljenje anafilaksije, ene najnevarnejših oblik alergijske reakcije.

    Pregled zdravstvenih postopkov pri velikih letalskih družbah, objavljen v reviji Medicina, ugotavlja, da večina večjih prevoznikov zagotavlja medicinsko opremo, usposabljanje posadke in možnosti sodelovanja z zdravstvenimi strokovnjaki. Nekatere družbe imajo na letalih tudi avtomatske defibrilatorje.

    Najpogostejši ukrep pri zdravstvenih zapletih na letalu je dovajanje dodatnega kisika. Analiza v reviji JAMA Network Open je pokazala, da je bil kisik uporabljen v približno 40 odstotkih primerov, saj višina in znižani tlak v kabini pri nekaterih potnikih poslabšata težave z dihanjem ali srčno-žilne bolezni.

    Pomembno vlogo imajo zdravniki na tleh

    Če stanje potnika ni jasno ali zahteva dodatno presojo, se posadka lahko poveže z zdravstvenimi strokovnjaki na tleh. Ti lahko pomagajo pri oceni simptomov, predlagajo nadaljnje ukrepe in svetujejo, ali je treba letalo preusmeriti.

    Raziskava v reviji Medicina poudarja, da telemedicinska podpora omogoča neposredno povezavo med letalom in zdravstvenimi strokovnjaki na tleh. Posadka lahko posreduje informacije o stanju potnika, zdravniki pa pomagajo pri odločanju in pripravi zdravstvene oskrbe po pristanku.

    Kdo odloči, ali bo letalo pristalo?

    Čeprav zdravniki lahko priporočijo preusmeritev, končno odločitev sprejme kapitan letala. Pri tem odločitev ni odvisna samo od zdravstvenega stanja potnika, ampak tudi od operativnih dejavnikov.

    Glavni pilot pri presoji upošteva: resnost zdravstvene težave, možnost poslabšanja, čas do cilja, bližino ustreznega letališča, vremenske razmere, količino goriva in možnost zagotavljanja nujne zdravstvene pomoči po pristanku.

    Pri nekaterih letih, predvsem čez oceane ali na oddaljena območja, takojšnji pristanek ni vedno mogoč. FOTO: Nathan Howard/Reuters
    Pri nekaterih letih, predvsem čez oceane ali na oddaljena območja, takojšnji pristanek ni vedno mogoč. FOTO: Nathan Howard/Reuters

    Pri nekaterih letih, predvsem čez oceane ali oddaljena območja, takojšnji pristanek ni vedno mogoč. V takšnih primerih je najpomembnejši cilj stabilizirati potnika in zagotoviti čim varnejši prihod do primernega letališča.

    Podatki iz raziskave JAMA Network Open kažejo, da je bilo zaradi zdravstvenih dogodkov preusmerjenih približno 1,7 odstotka letov. Najpogostejši vzroki so bili srčni zapleti, možganska kap in spremembe zavesti.

    Komunikacija je ključna

    Ob zdravstvenem dogodku mora posadka poleg oskrbe potnika skrbeti za učinkovito komunikacijo. Pregled v reviji Medicina poudarja, da so jasna navodila in izmenjava informacij med kabinskim osebjem, piloti, zdravstvenimi strokovnjaki na tleh in po potrebi drugimi potniki ključni za uspešno obvladovanje situacije.

    EurECCA opozarja, da bi bilo za še boljši odziv nujno bolj enotno usposabljanje kabinskega osebja in jasnejši postopki za različne zdravstvene scenarije, tudi za nalezljive bolezni na letalih.

    Zdravstveni zapleti so neizogibni del letalskega prometa

    Raziskave kažejo, da so zdravstveni dogodki na letalih kljub redkosti neizogiben del sodobnega letalskega prometa. Zaradi posebnih pogojev potovanja, na primer, manjše količine kisika v kabini, omejenega gibanja in dolgotrajnega sedenja, so nekateri potniki lahko bolj izpostavljeni zapletom.

    Prav zato družbe stavijo na usposobljeno posadko, ustrezno medicinsko opremo in hitro povezavo z zdravstvenimi strokovnjaki. Ko se na letalu zgodi zdravstvena težava, je cilj postopka vedno enak: potnika čim prej stabilizirati in sprejeti najvarnejšo odločitev za vse na krovu.

    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Čeferin z bojkotom finala poslal jasno sporočilo

    Predsednik evropske nogometne zveze je bil med najvidnejšimi gosti, ki so manjkali na tribunah stadiona MetLife v New Jerseyju.
    20. 7. 2026 | 14:41
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Impetigo

    Bolezen, ki je skoraj izginila, pustoši po jadranski obali

    Iz splitskih pediatričnih ambulant prihajajo poročila o otrocih z neprijetnimi simptomi impetiga. Hrvaški mediji opozarjajo na fekalna onesnaženja na plažah.
    19. 7. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Kadrovski premiki

    Slovenski menedžer prevzel visoko mednarodno funkcijo, napoveduje prevzeme

    SureWerx je globalni proizvajalec osebne varovalne opreme, varnostnih izdelkov in profesionalnega orodja s sedeži v Kanadi, ZDA in VB.
    20. 7. 2026 | 14:53
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    16. etapa

    Evenepoel pometel z vsemi razen s Pogačarjem

    Remco Evenepoel je zmagal suvereno, Pogačar varno do cilja in ostaja v rumenem.
    Miroslav Cvjetičanin 21. 7. 2026 | 14:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

    Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
    22. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    20. 7. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

    Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
    Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pogled analitika

    Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

    Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
    Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Adolfo Laurenti, Visa

    Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

    Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Tomaž Berločnik

    Odločitev, da v Sloveniji ne investiramo, se je izkazala za pravilno

    V Alfiju nameravajo zu drugim skladom zbrati 300 milijonov evrov in zgraditi za 1500 MW inštaliranih moči elektrarn
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    zdravstvoletaloletalska nesrečazdravnikizdravjepotnikiletalski prometletalstvopotovanjazasilni pristanekletalski prevoznikiletališčepilotprva pomoč

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Oče in sin znova skupaj

    Vijolična sreča, Zlatko Zahović strelca za šampionske gole našel v družini

    Športni direktor Maribora je v Ljkudski vrt vrnil sina Luko Zahovića, ki je bil v prejpšnjem desetletju dvakrat najboljši strelec 1. SNL.
    22. 7. 2026 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Znan datum referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi

    Prav tako je znano okvirno vprašanje. Seja kolegija državnega zbora se bo sicer začela jutri.
    22. 7. 2026 | 12:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grčija

    Mlajšim od 17 let prepovedali vožnjo z e-skiroji, tudi globe višje

    Kogar bodo pri tem zalotili, bo moral plačati 150 evrov kazni. Če bo podjetje za izposojo omogočilo uporabo e-skiroja mlajšemu od 17 let, bo kazen tisoč evrov.
    22. 7. 2026 | 12:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Madžarska skupina OTP z največjim prevzemom do zdaj vstopa na baltske trge

    Vrednost prevzema banke Luminor še ni znana. Skupina OTP širi prisotnost na 14 držav in krepi položaj ene vodilnih bančnih skupin v srednji in vzhodni Evropi.
    22. 7. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Ni več dvoma, slovenski selektor ima novo službo

    Katalonski košarkarski velikan Barcelona je potrdil prihod Aleksandra Sekulića na mesto glavnega trenerja. Podpisal je dveletno pogodbo.
    22. 7. 2026 | 12:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grčija

    Mlajšim od 17 let prepovedali vožnjo z e-skiroji, tudi globe višje

    Kogar bodo pri tem zalotili, bo moral plačati 150 evrov kazni. Če bo podjetje za izposojo omogočilo uporabo e-skiroja mlajšemu od 17 let, bo kazen tisoč evrov.
    22. 7. 2026 | 12:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Madžarska skupina OTP z največjim prevzemom do zdaj vstopa na baltske trge

    Vrednost prevzema banke Luminor še ni znana. Skupina OTP širi prisotnost na 14 držav in krepi položaj ene vodilnih bančnih skupin v srednji in vzhodni Evropi.
    22. 7. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Ni več dvoma, slovenski selektor ima novo službo

    Katalonski košarkarski velikan Barcelona je potrdil prihod Aleksandra Sekulića na mesto glavnega trenerja. Podpisal je dveletno pogodbo.
    22. 7. 2026 | 12:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo