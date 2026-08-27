Norveška zaskrbljena: zdravstveno stanje kralja Haralda V. zelo resno

Norveška kraljica Sonja in 53-letni prestolonaslednik Haakon sta odpovedala vse javne kraljeve obveznosti, je sporočila norveška kraljeva palača. Norveški mediji poročajo, da sta ob kraljevi bolniški postelji. Kralj Harald V. se zadnje dni zdravi v bolnišnici zaradi hemolitične anemije, zaradi bakterijske okužbe krvi prejema tudi antibiotike, a kot navajajo zadnje vesti, je zdravstveno stanje najstarejšega evropskega monarha zelo resno. Leta 2011 je s soprogo, kraljico Sonjo, obiskal Slovenijo, osem let pozneje pa sta v kraljevi rezidenci v Oslu na prvem državniškem obisku slovenskega predsednika na Norveškem gostila Boruta Pahorja. Harald V. letos praznuje 35 let kraljevanja. Še pred zadnjimi zdravstvenimi težavami je kralj odpovedal obisk osrednje regije Trøndelag ta torek in sredo, je ...