Že imate to nepogrešljivo orodje za urejanje okolice?

Puhalniki listja so postali priljubljeno in praktično orodje za vzdrževanje okolice. Veljajo za zelo uporabne, saj lahko z njihovo pomočjo hitro in učinkovito odstranite listje, pokošeno travo in celo smeti. Zmogljivi akumulatorski puhalniki EGO Power + pa niso le učinkoviti, temveč tudi tihi ter uporabniku in okolju prijazni.

Vsestranski

Baterijski puhalniki EGO Power + so naravnost nepogrešljivi, saj so neverjetno vsestransko orodje, ki ga lahko uporabljate pri različnih opravilih. Z njihovo pomočjo lahko z zelenic, dovozov, pločnikov in drugih težko dostopnih mest očistite tako listje kot smeti. Odstranite lahko ostanke pokošene trave po košnji ter ustvarjate kupe za enostavno odlaganje ali kompostiranje. S posebnim setom za čiščenje žlebov pa se lahko lotite tudi odstranjevanja listja, ki se je nabralo v žlebovih.

Močni in zmogljivi kot bencinski

Puhalnike EGO Power + poganjajo zmogljivi brezkrtačni motorji z visokim izkoristkom, opremljeni pa so s tehniko turbinskega ventilatorja, kar zagotavlja neverjetno hitrost (kar 270 km/h), več moči in daljši čas delovanja. Cev velikega premera omogoča največji pretok zraka in s tem lažje delo.

Baterijski puhalniki EGO Power + so naravnost nepogrešljivi, saj so neverjetno vsestransko orodje, ki ga lahko uporabljate pri različnih opravilih. FOTO: As Power Equipment

Manj hrupa in vibracij ter nič izpustov

Vsakodnevna izpostavljenost hrupnim bencinskim orodjem lahko povzroči povečan stres, izgubo sluha in tinitus – stalni občutek zvonjenja v ušesih. Z izbiro akumulatorskega puhalnika EGO Power + se boste tem težavam izognili. Ti puhalniki namreč ne povzročajo hrupa in delujejo z nizkimi ravnmi vibracij – pogosto pod 2,5 m/s2 in precej pod mejno vrednostjo izpostavljenosti (EAV). Poleg naštetega tudi ne obremenjujejo okolja z izpusti.

Prilagodljiva hitrost za lažje obvladovanje

Puhalniki EGO Power + so zasnovani tako, da lahko njihovo hitrost prilagajate delu, ki ga opravljate. Kadar čistite občutljiva območja, uporabite nizke hitrosti in majhen pretok zraka, visoke hitrosti in večji pretok zraka pa vam bodo prišle še kako prav pri čiščenju mokrega listja in težjih predmetov.

FOTO: As Power Equipment

Nahrbtni puhalnik za udobje pri čiščenju večjih območij

Nahrbtni puhalniki EGO Power + se lahko pohvalijo z inteligentnimi funkcijami, ki zahtevne naloge spremenijo v prijetna opravila. Funckija Boost s svojo močjo odpihne mokro listje, smeti in celo kamne ter je primerna tudi za čiščenje večjih površin. Ergonomsko oblikovani nahrbtniki pa enakomerno razporedijo težo orodja in tako zagotavljajo udobje pri delu.

Nahrbtni puhalnik LBP8000E se ponaša tudi s tehnologijo Peak Power, ki z združitvijo moči dveh baterij EGO Power + zagotavlja največjo moč in čas delovanja, kar omogoča hitrejše čiščenje. Zasnovan je z izboljšanim uporabniškim vmesnikom, nadzornim sistemom ter novejšim in še zmogljivejšim brezkrtačnim motorjem.

Ena baterija za vse

Tako kot vsa orodja EGO Power + tudi puhalnike poganja 56-voltna baterija ARC Lithium. Ta jim daje neverjetno moč, ki se lahko meri z močjo večjih bencinskih strojev ali jo celo prekaša. Gre za vodilno baterijo na trgu, združljivo z vsemi orodji in polnilci EGO Power +. Ta univerzalna združljivost baterij vam omogoča, da uporabite baterijo poljubne velikosti za katero koli orodje iz linije EGO POWER +. To ni samo praktično, temveč vam bo prihranilo kar nekaj denarja.

Za več informacij se obrnite na prijazne strokovnjake, ki vam bodo z veseljem svetovali

Naročnik oglasne vsebine je AS Power Equipment d.o.o.