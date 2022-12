Že pol milijona za izolski pediatrični oddelek

Dvanajst vzorcev letošnjih vin iz kleti Vinakoper, ki so se razpeli prek dveh malvazij, chardonnaya, roséja, refoška, merlota v dveh odtenkih, shiraza, cabernet franca in cabernet sauvignona. Več deset dražiteljev, ki so se potegovali za 225-litrske sodčke. Dobro razpoloženje, dober namen. Triindvajseta dobrodelna dražba barikov Vinakoper, ki jo je v hotelih Kempinski Palace Portorož ta teden po tradiciji vodil Mitja Meršol, za povezovalne besede pa je poskrbela Tara Zupančič, je bila v marsičem rekordna.

Po letošnji dražbi bo vsota, zbrana na dražbah za pediatrični oddelek splošne bolnišnice v Izoli v vseh teh letih, presegla pol milijona evrov. Samo letos, ko se je na dražbi barikov prvič znašel v vinskem svetu vse bolj cenjeni rosé, bo šlo za dobrodelne namene več kot 52.000 evrov.

Letos so za pediatrični oddelek izolske bolnišnice zbrali rekorden znesek.

»Vsaka licitacija je posebno čustveno doživetje. Ob predaji čeka za 52.650 evrov, zavedajoč se, koliko načrtov se bo z njim lahko uresničilo, koliko dobrega bo prinesel za zdravje naših otrok, predvsem pa, da je s tem čekom skupni znesek v 23 letih presegel pol milijona evrov, se znova zavemo tudi, kakšen pomen ima naša klet za lokalno skupnost,« je dejal direktor družbe Vinakoper Borut Fakin.

Glavni enolog kleti Boštjan Zidar je dodal: »Lepo presenečenje za udeležence je bil letos sodček roséja. K temu nas že nekaj časa nagovarja razcvet teh vin v svetu in letos smo se nanj odzvali ter tako poleg tradicionalnih rdečih in belih vin ponudili še rosé. Rečem lahko, da je bil odziv zelo dober, dražitelji so potrdili, da roséji pridobivajo priljubljenost tudi pri nas.«

Borut Fakin, direktor družbe Vinakoper, ugotavlja, da s konsistentno pomočjo eni ustanovi lahko dosežejo večje premike. FOTO: Jaka Ivančič

Denar za sodobno opremo

Kot vsako leto bo zbrano vsoto dobil pediatrični oddelek izolske bolnišnice, ki letos praznuje 70-letnico delovanja. »Denar vsako leto namenimo nakupu nove opreme in tudi tokrat bo tako. Lani in predlanskim smo kupili ultrazvočno napravo za najmlajše paciente, hkrati pa potrebujemo denar za obnovo oddelka. Denar, zbran na dražbah kleti Vinakoper, nam ogromno pomeni, zaradi njega smo zdaj med najbolje opremljenimi oddelki v Sloveniji, saj smo lahko kupili najsodobnejšo opremo,« je povedala predstojnica oddelka Alenka Stepišnik.

Pediatrinja Irena Cetin Lovšin iz izolske bolnišnice pa je obudila spomin na začetek dolgoletnega dobrodelnega sodelovanja, ki se je začelo s povsem običajnim telefonskim klicem. Omenila je tudi, kaj novega nameravajo v prihodnosti kupiti s podarjenim denarjem – to bodo posteljice za novorojenčke, saj so te, ki jih zdaj uporabljajo v bolnišnici, stare že 30 let. »Na trgu že nekaj časa iščemo lepe in dobre. Doslej takšnih še nismo našli, kajti tiste, ki smo si jih do zdaj ogledali, so bodisi lepe bodisi dobre, ne pa oboje,« je dejala.

Cena za liter vin, ki so jih ponudili na dražbi, se je začela pri 15 evrih. FOTO: Jaka Ivančič

Borut Fakin pa je še pojasnil odločitev, zakaj izkupiček od dražbe prav vsako leto namenijo najmlajšim bolnikom: »V teh letih je bilo veliko prošenj, da bi donacije namenili kaki drugi instituciji. Tega nismo storili, saj s konsistentnostjo lahko dosežemo večje premike in bolj pripomoremo k izboljševanju razmer. V čast nam je, da smo z denarjem, zbranim na naših dražbah, prispevali k razvoju enega najbolje opremljenih pediatričnih oddelkov v Sloveniji.«

Od 23 do 45 evrov za liter

In kako dobrodelna dražba sodčkov barik, ki ima dolgoletno tradicijo, poteka? Izhodiščna cena za liter vina je bila tokrat 15 evrov, dražitelji pa so nato za liter ponudili vsaj evro več. Tokrat je najvišjo ceno dosegel cabernet franc z lege Lazaret, kupec je zanj odštel 46 evrov – 10.350 evrov za sodček torej. Kot smo izvedeli, ga bodo imeli v gostilni Mihovec v Medvodah za posebne priložnosti. Sicer so se cene gibale od 23 do 45 evrov, in medtem ko so nekateri vinski sodčki hitro dobili lastnike, se je za druge med dražitelji vnel pravi boj, ki je spominjal na prizore dvigovanja licitiranih cen iz ameriških filmov ali na resnične posnetke dražb svetovno znanih umetnin v dražbeni hiši Sothersby.

Dražbo je že tradicionalno vodil Mitja Meršol. FOTO: Jaka Ivančič

Med dražitelji, ki so se potegovali za dobrodelno vino, so bili tako obrazi iz poslovnega in igralniškega sveta kot drugi ljubitelji vina in znane slovenske gostinske družine, med drugim večji del družine Jezeršek z očetom Francijem na čelu. »Dražba je vsa ta leta posebno doživetje. Povezati nekaj odličnega z dobrodelnostjo je zgodba, ki me vodi od samega začetka,« je na kratko strnil Franci Jezeršek, ki je na vsaki od dosedanjih dražb kupil vsaj en sodček.

Jezerškovi so se tudi tokrat potegovali za več vin, domov pa bodo sčasoma, ko vino v koprski kleti dozori, odpeljali tri sodčke, v njih bosta merlot in cabernet sauvignon. Martin Jezeršek, direktor Gostinstva Jezeršek, je dejal, da je sodelovanje na teh dobrodelnih dražbah ena najlepših zgodb, pri kateri srčno sodelujejo, vsakemu vinu pa dodajo še svojo noto: »Vsako namenimo nekemu dogodku, denimo otroku, ki se je v naši družini rodil tisto leto, ali kateri drugi priložnosti.« Leta 2013 so Jezerškovi iz vin, kupljenih na licitacijah, začeli delati vinske zvrsti, torej mešanice različnih vin, in odtlej vsaka steklenica iz posebne linije Jezeršek 360° nosi vsaj kapljico tega letnika.

Franci Jezeršek je bil na vseh 23 dražbah doslej. FOTO: Jaka Ivančič

In kaj se bo zgodilo s tremi bariki, ki so jih kupili na tej dražbi? »Eden bo za naše goste, drugi za našega dobrega prijatelja, kam bo šel tretji, pa naj za zdaj ostane skrivnost,« je odgovoril Martin Jezeršek.

Sadna in aromatična letina

Namesto konca še nekaj besed o vinu, torej o letniku 2022, ki po poletni suši ni obetala prav veliko, potem pa je konec avgusta dež naredil svoje in takoj zdaj v kleti Vinakoper – tudi v omenjenem ducatu sodčkov – zori lepa ter dovolj sadna in aromatična letina. In tako je tudi ne prav izkušenemu ljubitelju vin ducat vzorčkov nakazoval, da se bodo nekatera od njih razvila do okusov, ki bodo ob zmernem pitju brez besed pripovedovali lepo zgodbo o Kopru, slovenski zemlji, natančnem delu slovenskih vinogradnikov in vinskih strokovnjakov, pa tudi o dobrodelnosti.