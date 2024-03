»Želim si, da tega filma ne bi posnel«

»Želim si, da tega filma nikoli ne bi posnel.« S temi besedami je prvega ukrajinskega oskarja sprejel Mstislav Černov, filmar, novinar in vojni dopisnik. Njegov film z naslovom 20 dni v Mariupolu je ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti na včerajšnji 96. podelitvi zlatih kipcev izbrala za najboljši dokumentarec. Na njej je sicer po pričakovanjih kraljeval Oppenheimer Christopherja Nolana, ki je imel najmočnejšega konkurenta v kategoriji za najboljši film Interesno območje Jonathana Glazera.

Oppenheimer, triurna pripoved o življenju, delu in tragičnih spoznanjih očeta jedrske bombe, je bila beseda, ki se je vlekla skozi celotno podelitev oskarjev, ki jo je vodil trikrat preverjeni Jimmy Kimmel. Film, nominiran za 13 zlatih kipcev, jih je na koncu odnesel sedem, večino že v glavnih kategorijah – za najboljši film, najboljšo režijo, najboljšo glavno in najboljšo stransko vlogo. Ob prepričljivem nastopu Cilliana Murphyja si je bilo resnici na ljubo težko predstavljati koga drugega s kipcem za glavno moško vlogo, ne glede na to, kako simpatičen je Paul Giamatti v Bartonovi akademiji. S skoraj podobno gotovostjo edini mogoč zmagovalec Robert Downey Jr. v (stranski) vlogi vodje komisije za atomsko energijo Lewisa Straussa.

Vznesena ekipa Oppenheimerja. FOTO: Kevin Winter/Afp

Tokrat je bila z Oppenheimerjem v konkurenci edino presenečenje Emma Stone, ki je pri 35 letih dobila že drugega oskarja (prvega je prejela za Deželo La La). Poleg za glavno vlogo v filmu Jorgosa Lantimosa Nesrečna bitja je bila tokrat nominirana še kot producentka, kar je doslej uspelo le Frances Mcdormand v Deželi nomadov. Nesrečna bitja so od 11 nominacij odnesla štiri nagrade.

Na prireditvi ni presenetil niti Jimmy Kimmel; presežka ni bilo, se je pa bilo mogoče posmehniti ob nekaterih njegovih šalah. Vsekakor je za enega od najbolj viralnih trenutkov poskrbel, ko je citiral komentar nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa o njegovem vodenju oskarjev. »Hvala, ker ste nas spremljali. Presenečen sem, da ste sploh še z nami. Ali ni že čas, da greste v zapor? (Thank you for watching. I'm surprised you're still here. Isn't it past your jail time?)«

Opozorilo, kam vodi dehumanizacija

Sporočilo zmagovalnega filma, ki ga je v preteklosti izrekel že režiser Nolan, da se moramo sprijazniti, da je J. Robert Oppenheimer kreator sveta, v katerem živimo, v dobrem ali slabem, je na podelitvi ponovil tudi irski igralec Cillian Murphy in nagrado posvetil vsem, ki si prizadevajo za mir. Jedrsko orožje, v katerem so v času druge svetovne vojne videli edino rešitev iz spirale nasilja, je danes taisto, ki nenehno ogroža svetovno varnost.

Angleški režiser Jonathan Glazer je prevzel oskraja za najboljši tujejezični film. FOTO: Robyn Beck/Afp

Na grozo druge svetovne vojne in holokavst, ki se je dogajal vsem na očeh, opozarja film, ki je veljal za najresnejšega tekmeca Oppenheimerju. Interesno območje Jonathana Glazerja, ki uprizarja idilično družinsko življenje nemškega oficirja, ki vodi Auschwitz, je dobilo nagrado za najboljši mednarodni film. »Naš film prikazuje, kam vodi dehumanizacija v svoji najhujši obliki,« je ob prejemu nagrade poudaril Glazer. »Tukaj stojimo kot možje, ki zavračajo svoje judovstvo in holokavst, ugrabljen z okupacijo, ki je pripeljala do konflikta, v katerem prizadetih toliko nedolžnih ljudi. Bodisi žrtve 7. oktobra v Izraelu bodisi napad na Gazo, ki še poteka – vsi so žrtve dehumanizacije. Kako se temu upreti?« se je vprašal.

Zvočna sporočila

Najmočnejše orožje Interesnega območje je bil zvok, zato ni bilo presenečenje, da je dobil oskarja tudi v tej kategoriji. Film, ki je prinesel prvega tujejezičnega oskarja za Združeno kraljestvo, je bil sicer večinoma posnet v nemškem jeziku. Daleč najbolj izstopajoča je bila vloga glavne protagonistke, nacistične žene, ki jo je zaigrala Sandra Hüller, sicer nominirana za glavno vlogo v filmu Anatomija padca Justine Triet. Slednja se je morala zadovoljiti z nagrado za najboljši scenarij, skupaj s soscenaristom Arthurjem Hararijem.

Mstislavu Černovu je čestital tudi Cillian Murphy. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Eno najmočnejših sporočil pa je ob prejemu oskarja, prvega za Ukrajino, v svet poslal Mstislav Černov, režiser filma 20 dni v Mariupolu: »Počaščen sem, a najbrž tudi prvi režiser na tem odru, ki bo rekel: Želim si, da tega filma ne bi nikoli posnel. Želim si, da bi lahko nagrado zamenjal za to, da Rusija nikoli ne bi napadla Ukrajine, nikoli okupirala naših mest, da ne bi nikoli ubila desettisočev mojih sodržavljanov.« A preteklosti ne moremo spremeniti, lahko pa poskrbimo, da bodo zapisane zgodbe ljudi, je še dejal- »Kajti filmi oblikujejo spomine in spomini oblikujejo zgodovino.«

Pozive k miru je bilo sicer slišati še od nekaterih drugih prejemnikov nagrad, obiskovalci so jih izražali tudi s priponkami na oblekah. Rdeča priponka z dlanjo je bil klic k miru v Gazi, med drugim sta si jo pripela prejemnika nagrade za najboljšo skladbo Finneas O'Connell in Billie Eilish, Milo Machado-Graner in Swann Arlaud iz ekipe Anatomije padca sta si nadela priponki s palestinsko zastavo, prav tako je bilo na oblekah opaziti rumeni trak, ki izraža solidarnost s talci Hamasa, ter priponke, ki pozivajo k enakosti pri plačilu in zaščiti transpolnih otrok.

Prejemniki zlatih kipcev Film: Oppenheimer (Christopher Nolan, Emma Thomas, Charles Roven) Igralka v glavni vlogi: Emma Stone (Nesrečna bitja) Igralec v glavni vlogi: Cillian Murphy (Oppenheimer) Režija: Christopher Nolan (Oppenheimer) Igralka v stranski vlogi: Da'Vine Joy Randolph (Bartonova akademija) Igralec v stranski vlogi: Robert Downey, Jr. (Oppenheimer) Tujejezični film: Interesno območje (Jonathan Glazer) Animirani film: Hajao Mijazaki, Tošio Suzuki (Deček in čaplja) Dokumentarni film: 20 dni v Mariupolu (Mstislav Černov, Raney Aronson-Rath, Michelle Mizner) Igrani kratki film: The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson, Steven Rales) Izvirna skladba: Billie Eilish, Finneas O'Connell (What Was I Made For?, Barbie) Izvirna glasbena podlaga: Ludwig Göransson (Oppenheimer) Izvirni scenarij: Justine Triet, Arthur Harari (Anatomija padca) Prirejeni scenarij: Cord Jefferson (American Fiction) Scenografija: Shona Heath, Zsuzsa Mihalek, James Price (Nesrečna bitja) Zvok: Johnnie Burn, Tarn Willers (Interesno območje)