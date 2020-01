Vojvoda in vojvodinja Susseška opuščata kraljeve dolžnosti

FOTO: Daniel Leal-olivas/Afp

»Po številnih mesecih premisleka in internih razprav sva se odločila, da bova v letošnjem letu naredila premik ter začela oblikovati novo, progresivno pot v tej inštituciji. Namerava se umakniti z mesta ožjih članov kraljeve družine ter bova delala na tem, da postaneva finančno samostojna,« sta danes sporočila vojvoda in vojvodinja Susseška. V skupni izjavi sta tako pojasnila, da se poslavljata od kraljevih dolžnosti.Kot sta poudarila v zapisu, sta se za korak osamosvojitve odločila prav zaradi spodbude podpornikov. Sedaj nameravata bolj uravnovešeno razporediti čas, ki ga preživita na Otoku ter v Severni Ameriki, vseeno pa obljubljata, da bosta tudi v nadaljnje povsem podpirala kraljico, britansko skupnost narodov in svoje zaveznike.»Geografska uravnoteženost bo zagotovila, da bova najinega sina lahko vzgojila v duhu spoštovanja kraljeve tradicije, v katero se je rodil, ter hkrati omogočila dovolj možnosti, da se bo naša družina lahko osredotočila na naslednje mejnike, vključno z lansiranjem naše nove humanitarne organizacije,« sta zapisalainDodala sta še, da bosta v prihodnje z največjim veseljem delila dodatne podrobnosti njunega novega razburljivega poglavja, do takrat pa se vsem zahvaljujeta za podporo in razumevanje.Kraljica Elizabeta II. se je na odločitev vojvode in vojvodinje Susseške že odzvala. Kot so sporočili iz Buckinghamske palače, naj bi pogovori s kraljevim parom še potekali. »Razumemo njuno željo po privzemu drugačnega pristopa, vendar gre za zelo zapletene zadeve, ki jih bomo razreševali skozi čas,« je sporočil, kraljevi dopisnik za časnik the Daily Express.Odločitev princa Harryja in Meghan sicer ni pretirano presenetila, saj sta v preteklem letu večkrat spregovorila o medijskem pritisku , ki sta ga deležna kot kraljevi par. Oktobra se je Meghan odločila za tožbo proti tabloidu Mail on Sunday, kjer so objavili pismo, katerega naslovnik je bil njen oče. Njen soprog pa je sprožil sodni postopek proti tabloidu The Sun in časniku Daily Mirror, zaradi domnevnega telefonskega vdora oziroma prislužkovanja.