Letošnji dan Zemlje je dodatno zaznamovala nedavna človeška odprava okoli Meseca, ob kateri je človek naš planet znova lahko uzrl iz daljave. Ob takšni priložnosti se velja za trenutek ustaviti tudi pri imenu Zemlja.

Slovensko ime kot v večini jezikov vsebuje besedo, ki izvorno pomeni zemeljsko površje (v nasprotju z nebom), človekov življenjski prostor in prst. Medtem ko je njena raba kot zemljepisno ime razmeroma mlada, je beseda zemlja v drugih pomenih precej starejša.

Slovenska beseda zemlja je del slovanske jezikovne dediščine in izhaja iz indoevropskega prajezika. Prajezična beseda za zemljo se v prvotnejši obliki ohranja v starih indoevropskih jezikih, na primer v starogrškem khthon in staroindijskem kšas.

Beseda zemlja v slovarjih na portalu Fran.

Najbolj arhaično obliko tekan (z rodilnikom taknaš) pozna najstarejši zapisani indoevropski jezik, to je klinopisni jezik Hetitov (od 17. do 13. stoletja pr. n. št). Raznolikost teh oblik, ki se na prvi pogled ne zdijo sorodne, je posledica delovanja procesov jezikovnega razvoja, ki jih raziskuje indoevropsko primerjalno jezikoslovje.

Del indoevropske dediščine je tudi pojmovanje zemlje kot matere, saj je v mnogih indoevropskih jezikih poosebljena kot »mati Zemlja« (ob »očetu Nebu«, ki je v latinski različici Iupiter postal ime petega planeta).

Planet Zemlja je tudi po svojem imenu hkrati to, kar lahko vidimo od daleč, in prostor, ki nas ves čas obdaja. V njegovem imenu se ohranja stara beseda, ki ni nastala ob pogledu v nebo, temveč iz človeške izkušnje našega sveta.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: Miha Sušnik.