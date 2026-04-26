  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Zemlja

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo zemlja.
    FOTO: Foto Delo
    Galerija
    FOTO: Foto Delo
    Miha Sušnik
    26. 4. 2026 | 12:00
    2:03
    A+A-

    Letošnji dan Zemlje je dodatno zaznamovala nedavna človeška odprava okoli Meseca, ob kateri je človek naš planet znova lahko uzrl iz daljave. Ob takšni priložnosti se velja za trenutek ustaviti tudi pri imenu Zemlja.

    Slovensko ime kot v večini jezikov vsebuje besedo, ki izvorno pomeni zemeljsko površje (v nasprotju z nebom), človekov življenjski prostor in prst. Medtem ko je njena raba kot zemljepisno ime razmeroma mlada, je beseda zemlja v drugih pomenih precej starejša.

    Slovenska beseda zemlja je del slovanske jezikovne dediščine in izhaja iz indoevropskega prajezika. Prajezična beseda za zemljo se v prvotnejši obliki ohranja v starih indoevropskih jezikih, na primer v starogrškem khthon in staroindijskem kšas.

    Beseda zemlja v slovarjih na portalu Fran.

    Najbolj arhaično obliko tekan (z rodilnikom taknaš) pozna najstarejši zapisani indoevropski jezik, to je klinopisni jezik Hetitov (od 17. do 13. stoletja pr. n. št). Raznolikost teh oblik, ki se na prvi pogled ne zdijo sorodne, je posledica delovanja procesov jezikovnega razvoja, ki jih raziskuje indoevropsko primerjalno jezikoslovje.

    Del indoevropske dediščine je tudi pojmovanje zemlje kot matere, saj je v mnogih indoevropskih jezikih poosebljena kot »mati Zemlja« (ob »očetu Nebu«, ki je v latinski različici Iupiter postal ime petega planeta).

    Planet Zemlja je tudi po svojem imenu hkrati to, kar lahko vidimo od daleč, in prostor, ki nas ves čas obdaja. V njegovem imenu se ohranja stara beseda, ki ni nastala ob pogledu v nebo, temveč iz človeške izkušnje našega sveta.

    ***

    Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: Miha Sušnik.

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo