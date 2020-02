Ženski gospodarski forum (WEF) v Ljubljani

WEF ponuja platformo za sodelovanje za podjetnice, voditeljice, umetnice v duhu sestrstva.

Med ženskami so zaradi različnih vzrokov upadli zaupanje, lojalnost, povezovanje in sodelovanje.

Na sobotnem gala večeru bodo podelili nagrade za dosežke, ki gradijo boljši svet.

Platforma za razprave in povezovanja

Samozaupanje, usposobljenost in solidarnost

»Če slavimo sestrstvo, nam to pomaga ceniti tako druge kot sebe in spodbujati tako svojo lastno moč kot moč nas vseh,« je prepričana dr. Harbeen Arora, predsednica Ženskega gospodarskega foruma. Foto osebni arhiv



Tujko spremeniti v sestro

Z nocojšnjim sprejemom v ljubljanski mestni hiši bodo uradno odprli prvo srečanje mednarodnega Ženskega gospodarskega foruma (Women Economic Forum, WEF) v Sloveniji in hkrati 34. na svetu. Forum je del največje mednarodne mreže žensk v svetu in edine globalne ženske zbornice ALL Ladies League (ALL), ki povezuje kar 150.000 žensk najrazličnejših profilov in poklicev iz 150 držav. Jutri in pojutrišnjem jih bo Unionsko dvorano zapolnilo več kot 300 iz okoli 25 držav, približno polovica se jih bo zvrstila na govorniškem odru in v razpravah na temo Moč skupine – ženske, ki z zaupanjem podpirajo druge ženske. Med njimi pa bodo tudi moški.WEF ponuja platformo za (poslovno) mreženje in sodelovanje za podjetnice, voditeljice, umetnice, nenazadnje tudi gospodinje ter deluje v duhu »sestrstva brez meja« oziroma moči podpornih skupin. Z misijo Milijon 2022 nameravajo svoje poslanstvo še razširiti in v združenjev prihodnjih dveh letih povezati kar milijon žensk po svetu.Tridnevno srečanje v Sloveniji bo s svojim obiskom in govorom počastila Indijka dr. Harbeen Arora, predsednica globalnega WEF ter ALL, tudi ustanovna predsednica ženske indijske zbornice za trgovino in industrijo, rektorica zasebne tehnološke univerze Rai v Bangaloreju ter ustanoviteljica znamke ajurvedskih kozmetičnih izdelkov in prehranskih dodatkov Bioayurveda, ki temeljijo na tradicionalni indijski medicini.Predsednica, ki sodi med sto najuglednejših zemljanov (po lestvici Reputation Poll 2019), se udeleži vsakega srečanja, ne glede na to, na katerem koncu sveta je, in je na njem zelo aktivna, s svojo ekipo v New Delhiju pa vselej pomaga tudi pri organizaciji srečanj po svetu, je poudarila koordinatorica in organizatorka WEF Slovenija 2020 Saša Božič, med drugim mentorica, svetovalka in podjetnica.Petnajst članic slovenskega organizacijskega odbora je vložilo devet mesecev prostega časa za pripravo tega prvega dogodka WEF pri nas, na katerem bo poleg tujih gostij oziroma gostov nastopilo kar nekaj znanih Slovenk, med njimi svetovalka predsednika države na področju človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, direktorica poslovne šole IEDC Bled Danica Purg in redna profesorica na ljubljanski ekonomski fakulteti Maja Makovec Brenčič, ter cela vrsta »prvih dam« slovenskih podjetij in ustanov.Kot poudarja Božičeva, je to predvsem platforma oziroma varen prostor za razprave in povezovanja, kjer ni ne obsojanja ne stigmatiziranja, kjer je prav tako, kot je, zgledni primeri iz prakse pa pripomorejo k utrjevanju upanja v uspešno povezovanje. Zato se ne kaže čuditi, da bo na sobotnem sklepnem gala večeru, ko bodo podelili nagrade v štirih kategorijah, kar 40 nagrajenk (oziroma nagrajencev). Tako bodo proslavili dosežke, ki skušajo zgraditi boljši svet, je še dodala Božičeva.Ob tokratni temi Moč skupine – ženske, ki z zaupanjem podpirajo druge ženske se poraja vprašanje, ali ženske najrazličnejših poklicev še vedno ne prepoznavajo (dovolj) moči medsebojnega zavezništva oziroma so si pogosteje tekmice kot podpornice. »Med ženskami so na žalost upadli zaupanje, lojalnost, povezovanje in sodelovanje, in to zaradi različnih vzrokov. Opustile smo svojo žensko moč. Enako se je zgodilo v odnosu do drugih žensk, nismo se zmenile zanje in premalo cenile njihove posebnosti. To je vzajemno povezano. Z drugimi namreč ravnamo tako, kot ravnamo sami s sabo. S samozaupanjem in samospoštovanjem moramo ozavestiti, kdo smo. Če slavimo sestrstvo, nam to pomaga ceniti tako druge kot sebe in spodbujati tako svojo lastno moč kot moč nas vseh,« je Harbeen Arora odgovorila na vprašanje še pred prihodom v Ljubljano.Po njenih opažanjih, ki jih je strnila po 33 srečanjih WEF po svetu, so v ospredje vselej prišle tri pomanjkljivosti, s katerimi se soočajo ženske – pomanjkanje samozaupanja, veščin in solidarnosti. Zato je po njenem prepričanju treba spodbujati prav ta področja: »Naše vključujoče sestrstvo nas krepi na vsakem koraku, prava moč podporne skupine je sprostiti potencial in moč sleherne ženske. Sleherne poudarjam zato, ker ko se v ženski prebudi zavedanje o cilju in moči, postane gonilna sila za prav vse, ne glede na spol ali starost, okoli nje.«Tudi zgoraj podpisano je že v prvem elektronskem odgovoru naslovila z »draga sestrska duša Saša«, kar po njenih besedah pogosto uporabljajo pri svojem delovanju, saj želijo tujko za vedno spremeniti v sestro. »Sestrsko čustvo, ki preči meje, je močan vir vzdržljive moči, ki nenehno vliva energijo in omogoča velike premike, tudi v prepričanjih, tako pri posameznikih kot v družbi na splošno.«Poudarila je še, da se v indijski kulturi božanska ženska skriva tako v trojnosti narave, univerzuma in stvarstva kot v neskončnosti. Kot podjetnica, ki je posel ustvarila na ajurvedskih temeljih, rada pove, da ajurveda izhaja iz moči matere narave ter da je veličasten vodnik in dediščina človeštva.»Pomaga nam povrniti izgubljeno povezanost z naravo in popravlja naš izkoriščevalski odnos do nje, ki se kaže tako v podnebnih spremembah kot neuravnoteženosti. Spoštljiv odnos do narave, kakršnega zagovarja ajurveda, prinaša modrost trajnostnega tako za človeško telo kot širše,« je še eno njenih sporočil, ki jih neposredno širi tudi na svoji poslovni poti.