Zgodba JFK ml. in Carolyn Bessette je obnorela svet

Še preden je predvčerajšnjim prišla med gledalce zadnja epizoda serije o Johnu F. Kennedyju ml. in Carolyn Bessette Kennedy Love Story (Ljubezenska zgodba) na kanalu FX oziroma Disneyjevih pretočnih platformah, je že podirala rekorde in postala najbolj gledana mini serija na Disney+ in Hulu. Našteli so več kot 25 milijonov ur ogledov, številke pa še naraščajo. V zadnjem mesecu in pol je obnorela gledalce in potrošnike ponovno navdušila za oblačilni minimalizem devetdesetih let.

Izvršna producenta serije Brad Simpson in Nina Jacobson sta v intervjuju za Vanity Fair te dni povedala, da so še pred letom dni obupano iskali igralskega kandidata za JFK ml. in pisali epizode, štiri mesece zatem pa so bili zaradi fotografij in prizorov s snemanja že deležni kritik, ker naj ne bi ujeli ikoničnega videza Carolyn Bessette in za njeno vlogo zgrešeno izbrali Sarah Pidgeon. Toda serija je požela veliko medijske pozornosti tako pri ekranizaciji kot pri resničnem življenju ikoničnega para, ki je s starejšo Carolynino sestro Lauren tragično končal v strmoglavljenju zasebnega letala v Atlantski ocean.

Toda uspešnica malih zaslonov, prirejena po predlanski knjižni uspešnici Elizabeth Beller Once Upon A Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy (Nekoč: Očarljivo življenje Carolyn Bessette-Kennedy), je že lani povzročila jezo družine. Jack Schlossberg, od novembra kandidat za kongresnika v New Yorku in po videzu zelo podoben stricu JFK ml., je tedaj dejal, da serija groteskno izkorišča njegovo družino in da s tem služijo milijone.

Kritike je usmeril tudi v to, da so prikazali njegovega slavnega strica in teto brez sodelovanja njegove družine. Ta je konec lanskega leta ponovno žalovala. Pri komaj 35 letih je za akutno mieloično levkemijo umrla Jackova sestra Tatiana Schlossberg.

Več kot četrt stoletja od tragedije

Šestnajstega julija 1999 je 38-letni Kennedy sedel na pilotski sedež letala, da bi v Martha's Vineyardu odložil svakinjo Lauren, potem pa s pet let mlajšo ženo nadaljeval pot v Hyannis Port zaradi poroke sestrične Rory. Posadko je na poti ujela megla, okoli 22. ure, ko naj bi prispeli na cilj, pa so jih zaman čakali. Naslednje jutro se je začela obsežna iskalna akcija, toda razbitine letala so našli šele 20. julija pozno ponoči, 36 metrov globoko v morju tudi pokojne. Dva dni pozneje je bil z rušilca ​​mornarice ob obali otoka Martha's Vineyard pogreb z raztrosom v morje, po navedbah nekaterih virov tudi zato, da njihovo zadnje počivališče ne bi postalo turistična atrakcija.

JFK ml. se je zapisal v spomin kot deček v modrem plašču, ki salutira očetovi krsti na poti na pokopališče Arlington, in to na svoj tretji rojstni dan. Foto Bettmann Corbis/Reuters

John F. Kennedy ml. je bil rojen le 17 dni po volitvah leta 1960, na katerih je bil njegov oče izvoljen za ameriškega predsednika. Bil je prvi in ​​ostaja edini otrok, ki je bil rojen v družini novoizvoljenega predsednika. V spomin se je zapisal kot deček v modrem plašču, ki salutira očetovi krsti na poti na pokopališče Arlington, in to na svoj tretji rojstni dan.

V soju žarometov

Zaradi mamine poroke z grškim ladjarjem Aristotelom Onassisom je odraščal pod medijskimi žarometi, pozornost je pozneje pritegoval s čednim videzom; leta 1988 je bil na lestvici revije People razglašen za najbolj seksi moškega na svetu, povezovali so ga z mnogimi znanimi ženskami, tudi z Brooke Shields, Madonno, Cindy Crawford in Sarah Jessico Parker. Končal je študij prava, a se ni nikoli potegoval za javno službo. Zanimalo ga je gledališče, česar njegova mama ni odobravala. Leta 1995 je naposled ustanovil revijo o političnem življenjskem slogu George, na katero so letele kritike, da je prazna in puhla.

Love Story je postala najbolj predvajana drama na Disney+ doslej, kot je poročal Guardian, pa se je po podatkih FX iskanje JFK ml. in Bessette na družbenih omrežjih v zadnjem mesecu povečalo za več kot 9100 odstotkov.

Carolyn Bessette, diplomantko razrednega pouka, ki se je neuspešno poskušala uveljaviti v manekenskih vodah in je nato skrbela za odnose z javnostjo v modni hiši Calvin Klein, je spoznal leta 1992. Bila naj bi ljubezen na prvi pogled. Tabloidi so jima sledili na vsakem koraku, kar je bilo naporno zlasti za Carolyn. Poročila sta se 21. septembra 1996 na intimni slovesnosti na otoku Cumberland ob obali Georgie, čas pred njuno smrtjo naj bi zaznamovale zakonska kriza in poslovne težave revije George.