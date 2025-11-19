  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Zgodba malega bombona z močjo svežine

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    HALLS je sinonim za svežino in dobro počutje. Droben, a zanesljiv spremljevalec v hladnejših mesecih. FOTO: Halls
    HALLS je sinonim za svežino in dobro počutje. Droben, a zanesljiv spremljevalec v hladnejših mesecih. FOTO: Halls
    Promo Delo
    19. 11. 2025 | 12:57
    19. 11. 2025 | 13:19
    7:39
    Vsako jesen, ko se dnevi skrajšajo in nas zjutraj pričaka hladen zrak, se začne tudi sezona prehladov. Topli prostori, suhi radiatorji in nenadne temperaturne spremembe so za dihalne poti pravi izziv. Hitro se pojavi praskanje v grlu, zamašen nos ali suh kašelj, ki vztraja še dolgo po tem, ko smo se sicer že počutili bolje.

    Čeprav prehlad spada med najpogostejše, a nenevarne bolezni, nas pogosto spravi iz ravnotežja. Še vedno velja prepričanje, da ga povzročijo prepih, mraz ali premalo oblačil, v resnici pa gre za virusno okužbo, ki jo lažje ujamemo v zaprtih prostorih, kjer kroži suh zrak. Prav zato so prehladi jeseni in pozimi pogostejši.

    Naši predniki so si pomagali s toplim čajem, medom in limono, kar še danes velja za učinkovito podporo telesu. Pomembni so tudi počitek, dovolj tekočine in vitamin C, ki prispeva k delovanju imunskega sistema. Mnogi pa prisegajo na nekaj preprostega: občutek svežine, ki ga prinesejo pastile z mentolom in evkaliptusom.

    Ko je grlo suho, številni posežejo po Hallsu. Te pastile so že desetletja znane po tem, da združujejo svežino in nežno pomoč pri občutku draženja v grlu. Pomagajo sprostiti dihalne poti ter hkrati ustvarijo prijeten in svež občutek v ustih, ki dobro dene tako v vsakdanjih pogovorih kot med napornim delovnim dnem.

    Linija Halls Colors združuje mentol s prijetnimi aromami, kot so gozdni sadeži ali limeta. FOTO: Halls
    Linija Halls Colors združuje mentol s prijetnimi aromami, kot so gozdni sadeži ali limeta. FOTO: Halls

    Mali bombon z veliko zgodovino

    Zgodba Hallsovih pastil se je začela že v tridesetih letih prejšnjega stoletja v Veliki Britaniji, ko sta brata Halls v svoji slaščičarni začela izdelovati posebne bombone z dodanim mentolom. V času, ko so bila zdravila težje dostopna, je mentol veljal za dragoceno sestavino, ki je osvežila sapo in pomirila grlo. Tako so nastali bomboni, ki niso bili le sladkarija, temveč tudi majhna pomoč pri dihanju.

    V desetletjih se je Halls razvil v globalno blagovno znamko, ki je danes na vseh celinah. Njihove pastile so prepoznavne po značilnem, osvežilnem okusu in po tem, da ustvarijo občutek hitrega olajšanja, kadar začutimo napetost v grlu. Značilna črna, modra in zelena embalaža je postala skoraj ikonična. Marsikdo ima zavitek Hallsov vedno pri roki, v torbici, žepu ali predalu avtomobila.

    Mentol in evkaliptus: dvojec za prosto dihanje

    Mentol in evkaliptus sta eterični sestavini, ki že dolgo veljata za najboljša zaveznika dihalnih poti in zdravega življenjskega sloga. Mentol deluje hladilno in sproščujoče, evkaliptus pa je znan po svojem svežem, rahlo pikantnem vonju, ki pomaga čistiti dihalne poti.

    Skupaj ustvarjata občutek lahkotnejšega dihanja, kar pride še posebej prav ob blagih prehladih, obremenjenem glasu ali po dolgem dnevu v ogrevanem prostoru. Prav zaradi teh učinkov sta mentol in evkaliptus osrednji sestavini številnih Hallsovih pastil. Poleg tega Halls ponuja široko paleto okusov, od klasičnih do sadnih, namenjenih vsem, ki si želijo več kot le občutek olajšanja – tudi prijeten okus in svež občutek čez dan.

    Halls pa poleg klasičnih ponuja še številne druge okuse, od sadnih do posebnih, namenjene vsem, ki si želijo več kot le olajšanje. Pastile ponujajo tudi prijeten okus in občutek osvežujoče energije čez dan.

    Halls je tako postal spremljevalec v najrazličnejših trenutkih, tako v službi, na poti, med športom ali doma na kavču. FOTO: Halls
    Halls je tako postal spremljevalec v najrazličnejših trenutkih, tako v službi, na poti, med športom ali doma na kavču. FOTO: Halls

    Različni okusi, različne moči

    Med najbolj prepoznavnimi izdelki je Halls Extra Strong, ki velja za najmočnejšo in najbolj priljubljeno pastilo z izrazitim okusom mentola in evkaliptusa. Zaradi svoje intenzivnosti prinaša občutek svežine in pomirjenosti v grlu. Ni naključje, da je prav Extra Strong eden najbolje prodajanih Hallsovih izdelkov na slovenskem trgu.

    Tisti, ki imajo raje nekoliko mehkejši in blažji okus, posežejo po modrem Halls Coolwave; njegova svežina je še vedno izrazita, vendar bolj uravnotežena. Takšne pastile so popolne za vsakodnevno osvežitev, kadar želimo preprečiti suhost v grlu.

    Za vse, ki si želijo osvežitve z rahlo sadno noto, je tu Halls Limeta v značilni zeleni embalaži. Pastile s pridihom agrumov vsebujejo tudi vitamin C.

    Vitamin C prispeva k delovanju imunskega sistema in pomaga telesu v času, ko je odpornost na preizkušnji. Pastile Halls Limeta z vitaminom C združujejo svežino mentola z blagim sadnim okusom in dodatno podporo imunskemu sistemu.* To je odlična izbira za vse, ki si želijo osvežitev z dodatno koristjo za telo. 

    Ne glede na to, katero različico izberemo, vse Hallsove pastile povezuje ista značilnost. Osvežijo dih in ustvarijo prijeten hladilni občutek v ustih.

    FOTO: Halls
    FOTO: Halls

    Vitamin C: pomoč telesu v sezoni prehladov

    Eden ključnih vitaminov v hladnejšem delu leta je vitamin C, ki ima v telesu številne koristne vloge. Prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema, sodeluje pri tvorbi kolagena, ščiti celice pred oksidativnim stresom in pomaga zmanjševati utrujenost. Ker ga telo ne more shranjevati, ga moramo redno vnašati s prehrano. Največ ga najdemo v agrumih, kiviju, ribezu, papriki in brokoliju.

    V obdobju pogostih prehladov se potrebe po vitaminu C pogosto povečajo. Utrujenost in pomanjkanje energije lahko zmanjšata odpornost telesa. Zato ni naključje, da mnogi posegajo po živilih in izdelkih, ki vsebujejo ta dragoceni vitamin. Halls v nekaterih svojih različicah vsebuje tudi vitamin C, ki prispeva k normalnemu delovanju telesa.*

    Halls tako postane praktičen spremljevalec vsakogar, saj prinaša pridih svežine v vsakodnevno življenje.

    Ko svežina postane navada

    Svež dah vpliva tudi na naše počutje in samozavest. Mentol v Hallsovih pastilah deluje osvežilno tudi po kosilu, kavi ali dolgem sestanku. Z redno uporabo pastil Halls ohranjamo občutek svežine v ustih in prijeten občutek pomiritve. Halls je postal spremljevalec v številnih trenutkih, na delu, na poti ali doma na kavču. Zaradi svoje kompaktne embalaže je vedno pri roki, kar pomeni, da sta svežina in dobro počutje vedno na dosegu roke.

    Čeprav gre na prvi pogled za preprost bombon, Halls ponuja več kot le okus. Je droben pomočnik, ki osvežuje dih in prinaša občutek, da lahko znova zadihamo lahkotno. 

     

    * Uradno potrjene trditve o vitaminu C (Uredba (EU) št. 432/2012):

    Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kosti.

    Vitamin C prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

    Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

    Naročnik oglasne vsebine je Mondelez

