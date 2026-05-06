Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ključni trenutek je prišel, ko je Hofer prepoznal njen potencial in ji ponudil priložnost. Danes podjetje Amafood iz Hoč raste v uspešno podjetniško zgodbo.

Ko je pred manj kot desetimi leti Natalija Ogorevc iskala rešitev za zdrav in okusen zajtrk, sta jo pomanjkanje izbire in lastna kreativnost odpeljala v domačo kuhinjo. Tam je ustvarjala različne granole, ki so hitro navdušile tudi njene prijateljice. »Ti to moraš začeti prodajati,« so ji prigovarjale. Prodorna Štajerka je farmacevtsko kariero zamenjala za podjetniško pot in kombinacijo oreščkov, semen ter odločnosti premešala v uspešno zgodbo. Danes podjetje Amafood iz Hoč najdemo že na policah tudi v tujini, predvsem pa so različne granole in beljakovinske ploščice izjemno priljubljene tudi v slovenskih trgovinah Hofer. Morda k temu prispeva že samo ime, navdihnjeno s špansko besedo »ama«, kar pomeni ljubi, ali pa morda najmlajši član družine Ogorevc, ki je kot malček hlastal po naslednji žlici hrane z vzkliki »ama-ama«.

Ljubezen do zdrave hrane, apetit po uspehu

A pot do uspeha ni bila lahka in negotovi začetki, ki so prek koronskega obdobja mlado podjetje preizkušali vedno znova, so lastnico podjetja pripeljali do ideje, da nagovori Hofer. Hitro so se dogovorili za prvo prodajno akcijo, ki je bila uspešna. Danes zato o sodelovanju s to trgovsko družbo Natalija Ogorevc pove: »Spoštujem to, da je bil Hofer med prvimi, ki nam je dal priložnost.« Čeprav je hrepenela po stabilnih partnerstvih, ki bi ji omogočila zadostna naročila, da bi podjetje zagnala, kot si je predstavljala, je bila jasna, s kom se želi spustiti v to zgodbo. »V Hoferju sem prepoznala tisto nekaj več. Izjemno pomembno mi je, da ohranjamo kakovost izdelkov, in dobro vem, kaj gre v moje izdelke, saj gre vsa nabava surovin prek mene.«

Oblikovanje trgovske blagovne znamke – stalna naročila in ista kakovost

Priljubljena beljakovinska granola, ki jo podjetje Amafood dobavlja za trgovine Hofer. FOTO: Hofer

S Hoferjem razvijamo novost, ki bo prva v Evropi

Po uspešnih posebnih ponudbah je bila na vrsti čisto drugačna priložnost. Pri Hoferju so Nataliji ponudili priložnost, da skupaj razvijejo izdelke Hoferjeve blagovne znamke Happy Harvest oz. zdaj Golden Bridge. To je bila priložnost za kontinuirana naročila in dolgoročno sodelovanje. Sogovornica ob tem pove: »Takrat so me vprašali, ali bom obdržala recepturo ali jo bom prilagodila. Pa sem rekla, da niti slučajno! Receptura ostaja enako kakovostna, saj na koncu na embalaži piše ime proizvajalca in tam je zapisano Amafood.« Ob tem lastnica Amafooda nadaljuje: »Je pa zgodba tudi obratna. Meni je Hofer predlagal, da skupaj razvijemo še beljakovinsko ploščico. In smo jo in je bila super sprejeta, saj je tovrstnih ploščic na trgu res že veliko, a ne tovrstne kakovosti. In potem smo jo kasneje uvrstili tudi pod blagovno znamko Amafood.«

Zgodba podjetja Amafood in Hoferja še kar raste. »Trenutno razvijamo nove izdelke in tudi nove okuse že obstoječih izdelkov. Razvijamo novost, ki bo zagotovo prva v Sloveniji pa tudi v Evropi. To bo nekaj čisto posebnega, ampak naj to ostane presenečenje,« ostaja skrivnostna sogovornica.

Izdelki granole so vključeni tudi v nabor izdelkov s spuščeno redno ceno. »Tudi to se je dobro zavrtelo. Zaradi dobrega sodelovanja smo naredili neko znižanje in so se zdaj povečale količine prodanega izdelka. Kupujejo nas kupci, ki nas prej morda niso, saj smo zdaj še bolj dostopni, pa tudi vidijo, da je to dobro,« poudari.

Sicer pa je podjetje Amafood letos za svoj misli brez glutena, z jagodami in bananami prejelo tudi nagrado za inovativnost v skupini žita za zajtrk, ki jo podeljuje Inštitut za nutricionistiko.

Ne vem, ali bi še obstajali brez Hoferja

»Korektno, profesionalno in zmeraj v vseh teh letih sem imela občutek, da nasproti mene sedi človek. Pri Hoferju vedno poudarjajo, da moramo biti zadovoljni – in mi in Hofer. In jaz to zelo, zelo cenim. Ne vem, kako bi bilo, ali bi mi sploh še obstajali, če nam Hofer ne bi ponudil sodelovanja,« dodaja sogovornica. Preteklo leto je podjetje imelo 30-% rast in skupna zgodba razvoja, ki jo sogovornica nakazuje, kaže na to, da bo malo podjetje iz štajerskih Hoč zagotovo prisotno v še več skodelicah za zajtrk ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše.

