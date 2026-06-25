Zgodovinska poteza kralja Karla III.: razkril bo, koliko davkov plačuje

Buckinghamska palača razkritje predstavlja kot del prizadevanj za večjo preglednost kraljevih financ ter za »širše razumevanje odgovornosti« monarhije.

Kralj Karel III. bo postal prvi monarh v tisočletni britanski monarhiji, ki bo javno razkril podatke o svojih osebnih davčnih plačilih. Buckinghamska palača jih bo po napovedih objavila danes skupaj z letnimi finančnimi poročili kraljevega gospodinjstva, razkritje pa je pred dnevi predstavila kot del prizadevanj za večjo preglednost kraljevih financ ter za »širše razumevanje odgovornosti« monarhije. Britanska javnost se namreč vse pogosteje sprašuje o stroških monarhije, obsegu premoženja kraljeve družine in upravičenosti nekaterih njenih privilegijev. Kralj se je za zgodovinsko potezo menda odločil sam. Prvič bodo tako javno predstavljeni podatki o kraljevih osebnih davčnih plačilih za davčno leto 2024–25. Ti zajemajo davke od njegovih zasebnih prihodkov, med drugim od prihodkov iz ...