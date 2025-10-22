Zgodovinska zmota ali pozabljeni spomini na Mitterranda?

Ob obisku Emmanuela Macrona v Sloveniji so nekateri mediji poročali, da gre za zgodovinski obisk, prvi obisk kakega francoskega predsednika pri nas. Po tem se je oglasil Mitja Rotovnik, dolgoletni direktor Cankarjevega doma. » Decembra 1983 sem v naš novi kulturni center, ki je takrat deloval že s polno paro, spremljal predsednika Françoisa Mitterranda. Ne spomnim se več, kaj vse je obiskal, dobro pa se spomnim, da sem mu pripovedoval, kako smo navdih za Cankarjev dom dobili ravno v Franciji. Minister za kulturo André Malraux je namreč v šestdesetih letih s podporo predsednika Charlesa de Gaulla pripravil grandiozni načrt gradnje velikih kulturnih centrov po vseh francoskih departmajih. In mi smo po tem navdihu zgradili Cankarjev dom. «

Rotovnik se spominja, da je Mitteranda skupaj s slovenskim političnim vodstvom vodil po veliki sprejemni dvorani in celotnem kompleksu, ampak najbolj zanimivo se mu je zgodilo nekaj let pozneje. Ko je namreč potoval v Francijo in so ga na meji ustavili francoski cariniki in pregledovali avto dolgo, skorajda v nedogled, se je spomnil, da ima v mapi v predalu spravljene fotografije s francoskim predsednikom. »Ali prepoznate gospoda na fotografiji«, je vprašal carinika. »Je to vaš predsednik, sem to jaz?« In so ga takoj izpustili.

Renault, dež in venec

Francoski predsednik François Mitterrand je svoj tridnevni uradni in prijateljski obisk v Jugoslaviji, decembra 1983, dopolnil tudi z obiskom v Sloveniji, republiki, na katero je odpadel levji delež gospodarskega sodelovanja s Francijo, ki je bila takrat četrta industrijska sila Zahoda, smo pisali v Delu.

»Povedali so mi, da sem za Napoleonom prvi francoski voditelj, ki je prišel v Slovenijo«, je Mitterand rekel med kosilom na Brdu pri Kranju. FOTO: Živulović Srdjan

»Povedali so mi, da sem za Napoleonom prvi francoski voditelj, ki je prišel v Slovenijo«, je rekel med kosilom na Brdu ter dodal, da je treba dvostranske stike iz teh »muzejskih okvirov« dvigniti na raven konkretnega dogovarjanja o okrepitvi sodelovanja. Njegov obisk v Sloveniji se je začel v Novem mestu, saj je bil tamkajšnji IMV največji francoski kooperant in »hrbtenica« dvostranskega sodelovanja, kot je sam omenil med nagovorom delavcem v tovarniški jedilnici.

Mitterrand se je v IMV sprehodil po proizvodnih dvoranah in se vmes kratko ustavil pri nastajajoči katrci ter se zapletel v pogovor o poteku montaže z delavko, kar je pozneje, med nagovorom v jedilnici, izrabil za ugotovitev, da smo v Sloveniji očitno ustvarili uravnoteženo navzočnost žensk in moških v proizvodnji.

Predsednik kolektivnega poslovodnega odbora IMV Janez Roškar je v pozdravnem nagovoru francoskemu gostu omenil, da je IMV od majhne tovarne s 34 delavci leta 1955 narastel na kolektiv s 5.800 zaposlenimi, ki je v zadnjem desetletju izdelal že četrt milijona vozil, samo tistega leta 1983 pa da bo naredil 46.000 osebnih in dostavnih avtomobilov ter 21.500 prikolic. Omenil je, da del investicijskih naporov IMV pomaga reševati Renault.

Tudi jedrska energija

Tokratni Macronov obisk po marsičem spominja na čas pred 42 leti. Tudi v središču Mitterrandovega obiska je bil Renault, prav tako je deževalo. Mitterand (prav tako je prišel brez soproge) je v močnem nalivu, med igranjem francoske, jugoslovanske in slovenske himne, položil venec pred spomenik revolucije, na Trgu francoske revolucije pa je izstopil iz avta, da bi prebral francosko posvetilo na spomeniku z zlatim odlitkom Napoleonove glave, kjer je bil prav tako položen priložnostni venec. Francoskega gosta so nato od peljali v Cankarjev dom.

Kot je tedaj v komentarju zapisal Delov novinar in urednik Tit Doberšek, naj bi Mitterrandov obisk pripomogel k temu, da bi prišlo do živahnejše in obojestransko koristne menjave, vrhu tega pa naj bi prispeval tudi k večji odprtosti Evropske gospodarske skupnosti (EGS) za naše izdelke, upoštevajoč pri tem dejstvo, da prevzema Francija predsedujočo funkcijo v skupnosti. »Toda sodelovanje naj bi se ne omejevalo zgolj na blagovno menjavo, ampak doseglo višje oblike, tako v proizvodni kooperaciji, ki ji je postavilo močne temelje sodelovanja med IMV in Renaultom, kot v izmenjavanju tehnoloških izkušenj, recimo na področju elektronike, pri transportu, zlasti železniškem, na področju jedrske energije in podobno. Mitterrand je med obiskom pokazal vse razumevanje za naše stabilizacijske napore in pričakovati je, da bo to našlo odmeva v nadaljnjem razvoju kreditno-finančnega sodelovanja.«

Trideset let za Mitterandom, leta 2013 pa je na uradni obisk - seveda v samostojno Slovenijo - prišel njegov naslednik François Holland.