Prvi in doslej edini papeški obisk v samostojni državi je pred 30 leti povezal državni vrh, Cerkev in množice vernikov.

Bil je petek, 17. maja 1996. Vroč, skoraj poletni dan. Ob 16.45 je na brniškem letališču pristalo letalo Alitalie s papežem Janezom Pavlom II. na krovu. Za samostojno Slovenijo, staro komaj pet let, se je začel največji organizacijski, varnostni in medijski dogodek dotlej – in nepozabno doživetje za približno 250.000 Slovencev, ki so se neposredno srečali s papežem. To je bil prvi in do zdaj edini papeški obisk v zgodovini samostojne Slovenije in po tem, ko je Sveti sedež leta 1992 priznal njeno neodvisnost. Janez Pavel II. je, tako kot ob vsakem obisku zunaj Vatikana, najprej poljubil zemljo države, v katero je prišel. Deček in deklica sta mu podala prst, prineseno iz geološkega središča Slovenije. FOTO: Tomi Lombar Vrhovnega poglavarja Rimskokatoliške cerkve in prvega slovanskega ...