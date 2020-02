Zgodovinski operni ples

Pri obleki ni izjem

Par iz Nemčije sta že na vajah pritegnil veliko pozornosti. FOTO: Joe Klamar/AFP

Veliko občinstvo

Znameniti operni ples, vrhunec dunajske plesne sezone, vsako leto v dvorani spremlja okoli 5000 gostov. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Tudi tako tradicionalne prireditve, kakršna je sloviti dunajski operni ples, so sposobne (čeravno zelo počasi) slediti družbenim spremembam. Na 64. opernem plesu, ki predstavlja vrhunec dunajske plesne sezone, se bo namreč prvič zavrtel istospolni par – med 144 debitantskimi soplesalci iz enajstih držav sta namreč tudiiniz Nemčije.Dekleti, ki zunaj plesne dvorane nista par, sta pa prijateljici že od srednje šole, si želita dunajski operni ples izkoristiti tudi za to, da sporočita, da spol ni pomemben. Imata se za nebinarni osebi, torej ne za žensko ne moškega. »Ne gre za ideologijo,« je 21-letna Sophie povedala za Der Spiegel, »želiva si le plesati skupaj.« Kot je dodala leto starejša Iris, je plesala že z veliko moškimi, ki pa se niso posebno izkazali pri vodenju. »S Sophie se pri tem vodenju in sledenju zelo dobro usklajujeva.«A če so na plesu, letos usmerjenem k raznolikosti in strpnosti, že naredili izjemo in na plesišče dovolili istospolnemu paru, se je ta moral ukloniti strogim pravilom oblačenja. Iris Klopfer si je izbrala belo plesno obleko z rokavicami do komolcev in s tiaro, Sophie Grau pa smoking.Med tem ko je ta par že med vajami žel veliko pozornost, dunajska smetana nad premikanjem meja ni bila preveč navdušena., 87-letni avstrijski magnat, ki vsako leto pritegne pozornost s svojimi posebnimi gostjami, je za Kurier brez oklevanja dejal, da bi morali plesni pari ostati moški in ženske, še zlasti na otvoritvenem plesu. »Morali bi se izogniti uničevanju ugleda plesa,« je bil neomajen.Letos je po odpovedi ameriške smučarkenjegovo povabilo sprejela 64-letnaItalijanska igralka, ki tekoče govori nemško, se je Vonnovi zahvalila, ker ji omogočila udeležbo na plesu – pa čeprav nikoli ne pleše. Tokrat je napovedala izjemo: »en kratek ples« z Lugnerjem. Med njegovimi izbrankami so bile doslej že zvezdniceinNa plesu bodo, kot piše na spletni strani dunajske opere, nastopili še ruska sopranistkain poljski tenoristter orkester Dunajske državne opere, orkester dunajskega opernega plesa ter Dunajski državni balet. Tokrat so v zadnjem trenutku zamenjali dirigenta. Zaradi bolezni v družini je sodelovanje odpovedal Britanec, zamenjal pa ga bo Američan. V dunajski operi je slednji nazadnje sodeloval lani decembra pri Čarobni piščali skladatelja Wolfganga Mozarta.Znameniti operni ples vsako leto v dvorani spremlja okoli 5000 gostov, pred televizijskimi zasloni pa se zbere tudi dva milijona gledalcev. Po strogem izboru vsako leto na dunajskem parketu zapleše 144 parov, ki veljajo za najboljše plesalce dunajskega valčka. Letos bodo morali poleg elegantnih gibov telesa po poročanju avstrijske agencije APA pokazati tudi pevske sposobnosti, saj bodo dame prepevale ob Kmečki polki Johanna Straussa.