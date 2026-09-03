Od zgrešenega meta do novih zmag: lekcije vrhunskih športnikov

V športu se tako kot v vsakdanjem življenju nenehno prepletajo uspehi in neuspehi. Pomembno pa je, kako se nanje odzovemo: ali nas napaka iztiri ali jo sprejmemo kot priložnost za rast. Prav ta odziv na izzive lahko zavestno razvijamo in krepimo tako, da nam tudi padci pomagajo napredovati.

Tako svoje občutke opisuje tudi Goran Dragić, ki je v okviru projekta zavarovalnice Generali Treniraj telo, treniraj glavo z nekdanjim alpskim smučarjem in Generalijevim ambasadorjem Štefanom Hadalinom spregovoril o svojih dosežkih in tudi napakah ter o tem, kako je svoje slabosti obrnil v svoj prid.

Treniraj telo, treniraj glavo

Generalijev projekt Treniraj telo, treniraj glavo preko video vsebin in pogovorov s slovenskimi športniki osvetljuje dejstvo, da vrhunskega športnika ne naredi le njegova telesna pripravljenost, temveč tudi to, kako obvladuje pritisk v kritičnih situacijah, kako se spopada z dvomi, napakami in porazi, ki so neizogiben del vsake tekme, vsakega športa, pa tudi vsakega dne. S projektom želi Generali zavarovalnica normalizirati pogovor o mentalni pripravi in ozavestiti širšo množico, da je svoj um treba trenirati prav tako, kot treniramo mišice v telesu.

Štefan Hadalin: »O mentalni pripravi športnikov še vedno govorimo premalo, čeprav je enako pomembna kot trening telesa.«

V prvem videu projekta Treniraj telo, treniraj glavo so o spopadanju z neuspehi v športu že spregovorili slovenski odbojkarji in odbojkarice, v najnovejšem delu pa sta svoj pogled o pomenu mentalne priprave in odpornosti v športu delila tudi nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić in košarkarski trener Aleš Živanović.

FOTO:Vid Ponikvar/sportida

Aleš Živanović: »Dejstvo je tudi, da lahko kot igralec vplivaš samo na svoje vedenje, na svoja čustva in na svoj odnos.«

Skozi konkretne izkušnje različnih športnikov, kot je Goran Dragić, želijo pokazati načine spoprijemanja s pritiski, neuspehi in izgubo fokusa. Cilj projekta je javnosti približati teme, kot so vztrajnost, samozavest, zbranost, čustvena regulacija in sposobnost, da nas napake ne potolčejo. Poudariti želijo tudi pomembnost podpornega okolja za doseganje uspehov, saj Generali omenjene športe in športnike podpira pri njihovih športnih karierah in projektih po zaključku športne poti.

Vsebine lahko spremljate v obliki daljših videov ali krajših odsekov intervjujev, v katerih gostujejo slovenski odbojkarji in odbojkarice, smučarji in smučarke, kolesarji in kolesarke ter nekdanji profesionalni športniki in trenerji, ki jih podpira Generali.

Goran Dragić: »Če pogledam svojo kariero, se največkrat spominjam prav težkih trenutkov. Ne v negativnem smislu, ampak zato, ker so me največ naučili.«

V intervjuju z Goranom Dragićem in Alešem Živanovićem odpirata teme, kot so neuspehi, težki začetki, pričakovanja navijačev in trenerjev. Goran poudari predvsem to, da je sam sebi največji kritik in navijač in da si je uspehov želel predvsem sam zase.

FOTO: Vid Ponikvar/sportida

Kot poudarjata, je še kako pomembno, da se športniki z napakami ne obremenjujejo, saj jim to med igro lahko le zamegli um in nima pozitivnega učinka. Iz napak se je po njegovih besedah treba naučiti, nato pa jih hitro pustiti v preteklosti, sploh pa od sebe nikoli ne pričakovati, da se napake ne bodo več dogajale.

Dragić opisuje, da je bil vztrajen in zagnan otrok, pritisk zanj nikoli ni bil težava, nasprotno, gnal ga je do boljših rezultatov. Poudari pa tudi to, da sta pri igri pomembna hitro in kritično razmišljanje ter odločnost.

Goran Dragić: »Verjamem, da si že na pol zmagal, če tudi v težkih trenutkih ostaneš pozitiven in skušaš najti pot naprej.«

Poudarja tudi, da mentalne trdnosti ni mogoče zgraditi čez noč. Odhod od doma in moč, ki jo človek potrebuje, da se znajde sam v tujini, športne poškodbe in težka obdobja so ga zaznamovali, vendar jih nikoli ni vzel kot breme, temveč kot izziv, ki ga je tudi uspešno premagal.

Težkih trenutkov ne moreš preprečiti, lahko pa vplivaš na to, kako se nanje odzoveš.

FOTO: Zavarovalnica Generali

Generalijeva podpora športu

Goran Dragić želi tudi mlade spodbuditi k športni aktivnosti in treniranju svoje notranje moči, gradnji samozavesti, pravilnim odzivom ob porazih, sprejemanju napak kot možnosti za izboljšanje, ne kot pokazatelja slabosti. O tem se je z mladimi veliko pogovarjal tudi v sklopu košarkarskega kampa v Laškem, kjer z mladimi sodeluje tudi Živanović.

Udeležbo na kampu Fundacija Goran Dragić s pomočjo Generalija vsako leto omogoči tudi otrokom iz socialno ogroženih družin ter jim ponudi priložnost za zabavo, gibanje, izboljšanje komunikacije in osebni razvoj.

Fundacija z Generalijem sodeluje tudi v akciji #PODAMDAIGRAM, v okviru katere obnavljajo zunanja košarkarska igrišča po Sloveniji, da bi imeli mladi še več priložnosti za gibanje, druženje in aktivno preživljanje prostega časa.

FOTO: Vid Ponikvar/sportida

Sodelovanje s Fundacijo Goran Dragić je del širše Generalijeve podpore slovenskemu športu. Zavarovalnica med drugim sodeluje s slovensko alpsko smučarsko reprezentanco, moško in žensko odbojkarsko reprezentanco, kolesarskima ekipama Pogi Team UAE Generali in Pika Team ter številnimi športnimi klubi in na rekreativnih dogodkih. Kot zanesljiv partner športnikom zagotavlja oporo in jim stoji ob strani skozi celotno pot – ne le ob zmagah, temveč tudi v trenutkih, ko je najtežje – ter jim omogoča občutek varnosti, na katerem lahko gradijo svoje uspehe.

Goran Dragić: »To je tisto, kar ti da samozavest in občutek varnosti. Veš, da na tej poti nisi sam in da imaš ob sebi ljudi, ki ti bodo stali ob strani, tudi ko se kaj zalomi.«

V nadaljevanju bodo v seriji vsebin Treniraj telo, treniraj glavo sodelovali še Žan Kranjec, Miha Hrobat, Andreja Slokar, Neja Dvornik in nekateri mlajši slovenski alpski smučarji, prav tako bodo v prihodnje gostili še nekatere druge »športnike pod okriljem leva«, ki jih v Generaliju sponzorsko podpirajo.

Vsebine lahko spremljate na njihovem YouTube kanalu in Instagramu ter na njihovi spletni strani.

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