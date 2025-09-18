Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Med 10. februarjem in 2. marcem bo že deveto leto zapored potekal Zimski festival, ki na različnih ljubljanskih prizoriščih združuje vrhunske domače in tuje glasbenike ter ustvarja edinstveno zimsko glasbeno vzdušje.

OD ROMEA DO MEDITERANA

9. Zimski festival se bo 10. februarja 2026 odprl z romantičnim spektaklom Romeo in Julija Hectorja Berlioza. Pod taktirko svetovno priznanega Charlesa Dutoita ga bodo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma izvedli Orkester Slovenske filharmonije, Državni zbor iz Kaunasa ter solisti Julie Boulianne, Cyrille Dubois in Edwin Crossley-Mercer. Občinstvo bo popeljalo na čustveno potovanje od uličnih prizorov Verone do tragičnega zaključka v grobnici.

FOTO: Festival Ljubljana

17. februar bo prinesel intimnejši koncert. V Viteški dvorani Križank bo ob 19.30 nastopil Slokar kvartet pozavn, ena vodilnih zasedb na svetu, ki že več kot pol stoletja navdušuje s svojo virtuoznostjo. Pod vodstvom Branimirja Slokarja bodo predstavili repertoar od renesanse do sodobnih del in odprli vrata v bogat svet pozavn.

FOTO: Festival Ljubljana

Dan pozneje, 18. februarja, bo festival obiskovalce popeljal v sredozemski svet. Ensemble Dissonance bo skupaj s španskimi gosti, dirigentom Miguelom Ángélom Navarrom in trobentačem Vicentejem Camposom, ustvaril večer, poln ritmov, topline in živahnih melodij. Program bo povezal različna obdobja in glasbene sloge, od intimnih baročnih del do sodobnih skladb, ter Ljubljano napolnil z značilnim utripom Sredozemlja. Koncert bo ob 19.30 v Slovenski filharmoniji.

PIANISTIČNA VIRTUOZNOST

FOTO: Festival Ljubljana

Zaključni del festivala bo pianistično obarvan. V finalnih večerih Mednarodnega tekmovanja Festivala Ljubljana – Klavir 2026 se bodo nadarjeni mladi pianisti potegovali za prestižno nagrado 50.000 evrov in priložnost nastopa z orkestrom. Tekmovanje pod umetniškim vodstvom Epifania Comisa in predsedstvom profesorice Dubravke Tomšič Srebotnjak združuje svežo energijo mladih glasbenikov z dolgoletno tradicijo festivala in utrjuje Ljubljano kot eno vodilnih pianističnih prizorišč.

FOTO: Festival Ljubljana

Festival bo sklenil legendarni Grigorij Sokolov, ki ga številni kritiki označujejo za največjega živečega pianista. Petinsedemdesetletnik, nekdanji najmlajši zmagovalec tekmovanja Čajkovskega, velja za enega najbolj iskanih pianistov svojega časa. Njegovi recitali slovijo po poglobljenosti, bogati barvni paleti in osupljivi polifonični jasnosti. Ljubljansko občinstvo bo doživelo večer vrhunske pianistične virtuoznosti in umetniške moči.

Vstopnice za prireditve 9. Zimskega festivala so na voljo na spletni strani ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank in drugih prodajnih mestih. Člani Kluba Festivala Ljubljana so upravičeni do 20 odstotkov popusta pri nakupu vstopnic v predprodaji, ki traja do 10. oktobra, ter 10 odstotkov popusta pri nakupu vstopnic v redni prodaji. V Klub Festivala Ljubljana se lahko včlanite tukaj. Članstvo v Klubu je brezplačno.

