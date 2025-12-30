  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    FOTO: Matija Turkalj
    Galerija
    FOTO: Matija Turkalj
    Promo Delo
    30. 12. 2025 | 10:36
    4:10
    A+A-

    Oddih v dvorcu – se sliši mikavno? Za razvajanje v plemiškem slogu vam ni treba potovati daleč. Na severovzhodu Hrvaške, le nekaj minut vožnje od Virovitice, vas v slikovitem Suhopolju pričaka pravi mali raj za počitek duha in telesa. Vzemite s seboj najboljšo prijateljico in zimski pobeg se lahko začne.

    FOTO: Matija Turkalj
    FOTO: Matija Turkalj

    Plavanje s pogledom na zimsko idilo

    Center za obiskovalce – dvorec Janković v Suhopolju je del edinstvene Plemiške poti Virovitiško-podravske županije. Nedavno so njegovo ponudbo obogatili z vinsko kletjo in wellness oazo s tremi savnami – finsko, turško in infrardečo – ter masažno sobo.

    Plavanje v ogrevanem notranjem bazenu s pogledom na zimsko idilo stoletnega parka, ki obdaja pravljični dvorec, je posebno doživetje. Razgled na park se odpira tudi iz sprostitvenega dela, popolnega kotička za globoko sprostitev ali prijeten klepet v izbrani družbi. Če se za oddih odločite med tednom, boste imeli občutek, kot da je wellness namenjen samo vam.

    Po razvajanju se bo prilegel kozarec vrhunskega vina katerega od nagrajenih lokalnih vinarjev v avtentični vinski kleti, sladkosnedi pa se ne bodo mogli upreti odličnim sladicam v Lobby baru – Salonu za gospode in dame.

    Ta čudoviti dvorec s 30 sobami, nekdanja rezidenca plemiške družine Janković, je idealno izhodišče za raziskovanje Slavonije in Podravine.

    FOTO: Matija Turkalj
    FOTO: Matija Turkalj

    Virovitica – kjer se srečata preteklost in sedanjost

    Obvezno obiščite bližnjo Virovitico in se v središču mesta sprehodite po parku, kjer stoji dvorec Pejačević, prav tako ena od priljubljenih točk Plemiške poti.

    Iz sodobnega mestnega jedra do stoletnega dvorca vodi pet modernih lesenih mostov. Lesena doba je tudi naslov stalne razstave interaktivnega Mestnega muzeja Virovitica, ki domuje v dvorcu in ponuja zabavno ter poučno izkušnjo.

    Praznično vzdušje boste začutili na vsakem koraku – od mestnega parka do virovitiških kavarn in restavracij.

    FOTO: Matija Turkalj
    FOTO: Matija Turkalj

    Ledena pravljica v gozdnem parku Jankovac

    Če vam je narava ljubša od urbanega vrveža, priporočamo obisk gozdnega parka Jankovac v Naravnem parku Papuk, priljubljene izletniške točke s planinskim domom. Skozi to dolino vodi 2,5 kilometra dolga krožna Grofova pot, ki se vije ob dveh jezerih in slapu Skakavac – največjem slapu na vzhodu Hrvaške.

    Težko je reči, ali je Jankovac lepši v toplejšem delu leta, ko vse ozeleni, ali pozimi, pod belo snežno odejo. Ko pa slap Skakavac zamrzne, se zdi, kot da ste vstopili v pravo ledeno pravljico.

    FOTO: Matija Turkalj
    FOTO: Matija Turkalj

    Potovanje skozi čas

    Odkrijte fascinantni svet narave Naravnega parka Papuk na najbolj zabaven način – v Geo-info centru v Voćinu. Potovanje skozi čas se začne v 6D-kinu z animiranim vodnikom, amonitom Tonijem.

    Spoznali boste geološko zgodovino Papuka, srečali prazgodovinske živali in se z VR-očali podali v miocen – obdobje, ko je bila ta gora otok v Panonskem morju.

    FOTO: Matija Turkalj
    FOTO: Matija Turkalj

    Časa je malo, doživetij pa še veliko. Na Plemiški poti poleg dvorcev Janković in Pejačević ter gozdnega parka Jankovac najdete tudi dediščinski hotel Kurija Janković v Kapeli Dvoru, posestvo Pustara Višnjica, nekdanji poletni dvorec grofa Draškovića – danes Center za obiskovalce Dravska pravljica v Noskovcih, Interpretacijski center Hiša Petra Preradovića v Grabrovnici ter EPIcenter Sequoia v Slatini. Gotovo se boste vrnili!

    Naročnik oglasne vsebine je A&R komunikacije

