Žive priče življenja ljubljanskega meščanstva

»Vse obiskovalce vabimo, da doživijo arhitekturo ter spoznajo njeno zgodovino, njen pomen za prihodnost in vpliv na vsakdanje življenje,« se glasi vabilo na jesenski minifest Odprte hiše Slovenije, ki poteka še danes in jutri in je del letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD). V izbor so vključili najbolj obiskane objekte iz aprilske izdaje festivala Odprte hiše Slovenije, ki je potekala v okviru osrednje tematike – dediščina za prihodnost.

Poleg historičnih stavb, ki obnovljene živijo novo življenje, si bo mogoče ogledati gradbišče največje in najbolj trajnostne poslovne stavbe v Sloveniji, Vilharie, pa tudi Plečnikovo zeleno Ljubljano, ki je zelo aktualna v času podnebnih sprememb. V nadaljevanju preberite štiri zanimive zgodbe naše arhitekturne dediščine.