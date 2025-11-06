Živimo bolje kot Italijani, Francozi ali Britanci, Hrvati so tik za nami

Pred nami so Luksemburžani, Švicarji, Avstrijci, Nemci in še marsikdo, a je velika večina držav po stopnji kakovosti življenja nižje od nas. Takšno podobo odraža najnovejša svetovna lestvica spletne platforme Numbeo. Slovenija je na njej uvrščena visoko, na 19. mesto, 20. je Hrvaška.

Numbeo je platforma, ki zbira podatke o življenjskih stroških, kakovosti življenja, varnosti, zdravstvu, prometu, onesnaženju in drugih kazalnikih po mestih in državah sveta, temelji pa na podatkih, ki jih prispevajo sami uporabniki. Ti, denimo, vnašajo podatke o cenah izdelkov in storitev – npr. hrane, najemnine, prevoza –, pa tudi ocene o varnosti, onesnaženosti in zdravstveni oskrbi.

Na vrhu lestvice Luksemburg

Ob teh Numbeo uporablja tudi druge vire, če so javno dostopni, npr. uradne statistike. Tokrat je na vrhu držav z najkvalitetnejšo kakovostjo življenja Luksemburg, sledijo Nizozemska, Oman, Danska, Švica, Finska, Norveška, Islandija, Avstrija in Nemčija, ki zaključuje deseterico.

V posameznih kategorijah se je Slovenija odrezala takole: po nizki onesnaženosti je deveta, varnosti 12., po življenjskih stroških 31., kupni moči prebivalstva 38., glede zdravstva pa šele 42.

Platforma Numbeo je sicer deležna tudi kritik. Zaradi t. i. modela njenih podatkov in ocen crowd­sourcing, ki temeljijo na subjektivnih zaznavah, ni mogoče obravnavati kot povsem statistično reprezentativne.

Siceršnji uradni podatki? Slovenija je po meritvah Eurobarometra med sedmimi državami EU z najvišjo ravnjo splošnega zadovoljstva z življenjem, so nazadnje letos zapisali v zapisu Kakovost življenja v Sloveniji; Poročilo o razvoju 2025 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.