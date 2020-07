Prišel je čas dopustov, tokrat na krilih nove normalnosti. Kadarkoli slišim ta izraz, me zmrazi. Nova normalnost je nekaj zloveščega, kot bi nekomu zabrusil, kar navadi se. A vendar se me pretirano ne dotakne, saj normalnost nikoli ni bila uravnilovka mojega vsakdana. Na primer, dopust zame že dolgo ni več oddih, le blagodejna sprememba stvari, ki me nervirajo.



Namesto službenih obveznosti pribrenčijo komarji, opekline in drugi turisti, ki se vedejo nemogoče in me jezijo na plaži. Vedno nekaj. Prav zaradi slednjih se že vrsto let umaknem v drobno vasico na Jad­ranu, ki ne premore niti trafike. Skriti košček raja, kjer ima vsaka morska kumara svoje ime, del rutine je jutranje čakanje na kombi s kruhom, večerni sprehod ob obali in nočno branje znanstvene fantastike na terasi – v družbi zvezd in orošenega piva.



Med pisanjem teh vrstic še ni odločeno, ali se bom letos ponovno podal na morje ali bomo z družino sprejeli manj tvegano odločitev, ostali doma in obiskali terme. S tem bi se seveda ognili grožnji karantene ob vrnitvi v domovino, hkrati pa bi se za dva tedna spravil v okolje vreščečih otrok, neskončnih priložnosti za razbito glavo in tesnih stikov z drugimi ljudmi. Uf. Še vedno imam pred očmi počitnice, ko sem kot študent zašel na Korčulo. Imel sem super apartma s čudovitim razgledom. Padla je noč, morje je šlo spat, z orošencem in knjigo sem šel na teraso, ko so se prebudili Slovenci iz naselja na nasprotni strani zaliva.



Preglasnemu pogovoru, nasilnemu smehu in kričečemu nazdravljanju so se kmalu pridružili zvoki harmonike in večna uspešnica Ne boš ti meni zizike majal. Ogreta grla in juckanje so preganjali netopirje vse do jutra. Predvidevam, da v termah ni tako. A nekaj mora biti, ko je na kupu slovensko pleme, mar ne? Od nove normalnosti je hujša le še nova negotovost. Očitno se bom moral kar navaditi.