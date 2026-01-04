Zlata srečka na lepi modri Donavi

Do žametnega sedeža v Zlati dvorani dunajskega Musikvereina lahko pripelje le loterija, na katero se vsako leto prijavi tudi 300.000 ljudi.

Ste na prvojanuarski dan spremljali novoletni koncert Dunajskih filharmonikov in pomislili, kako bi se tudi sami dokopali do vstopnic za enega od najbolj priljubljenih koncertov na svetu? Odgovor je težko, toda upanje umre zadnje. Kdor misli, da je najtežja januarska bitka boj z novoletnimi zaobljubami, ne pozna kraljevske discipline, ki se razplamti do konca februarja: za to je treba imeti več sreče kot denarja – in največ potrpljenja. Veliko povpraševanje Za ljubitelje klasične glasbe je novoletni koncert Dunajskih filharmonikov skoraj verski obred, brez katerega se novo leto ne more začeti. V neposrednem televizijskem prenosu ga spremljajo milijoni ljudi po svetu, koncert prenaša več kot 90 televizijskih postaj, vključno z RTV Slovenija. Mogoče ga je spremljati v kopalkah na Maldivih ...