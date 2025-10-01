Zlati počitniški teden, ko bo Kitajska tako rekoč obstala

Na Kitajskem se danes začnejo osemdnevne počitnice, ko bo na milijone državljanov potovalo znotraj države oziroma se odpravilo v tujino. Med tako imenovanim zlatim tednom bodo zaprti uradi, pošte, banke in številne trgovine. Enotedensko praznovanje je posvečeno spominu na ustanovitev Ljudske republike Kitajske in je redek daljši niz prostih dni, ki si ga lahko privoščijo Kitajci.

Več sto milijonov ljudi zato (pričakovano) zajame potovalna mrzlica. Že nekaj dni pred 1. oktobrom so po stavbah v Pekingu in drugih mestih visele državne zastave, Trg nebeškega miru pa je bil že precej pred začetkom praznovanja okrašen s papirnatimi rožami in drugimi dekoracijami. Najbolj prometno obremenjen dan je danes, ko bo država tako rekoč obstala.

Pri kitajskem državnem železniškem prevozniku pričakujejo več kot 219 milijonov potnikov. V prometni konici, ki naj bi trajala med 29. septembrom in 10. oktobrom, bodo vsak dan na različne konce države pospremili okrog 13 tisoč potniških vlakov. Vozovnice za vlake gredo za med, še posebej za daljše razdalje.

Prek uradnega sistema za rezervacijo so jih do pretekle nedelje prodali več kot 90 milijonov, zato so oblasti zmogljivosti povečale z dodatnimi nočnimi oziroma spalnimi vlaki, zaposlile dodatno osebje ter na postaje napotile prostovoljce.

Spomin na ustanovitev Ljudske republike Kitajske

Kitajska se med »zlatim tednom« v resnici ustavi, kar je v tej državi, kot je pojasnila ena od sogovornic, pravzaprav svojevrsten paradoks. Ko namreč državljani ob nenehni vpetosti v delovne in druge obveznosti te končno lahko za nekaj dni spustijo iz rok, to izkoristijo v polnosti.

Za turiste, ki Kitajsko obiščejo v času »zlatega tedna«, so zaprte banke in drugi uradi morda rahel kulturni šok, a v velikih mestih številne restavracije in trgovine kljub vsemu ostajajo odprte. Med osemdnevnimi počitnicami in dela prostimi dnevi bodo po vsej državi organizirali več kot 12 tisoč kulturnih dogodkov, med njimi več kot 800 različnih predstav za otroke in odrasle, so sporočili z ministrstva za kulturo in turizem.

Še pred začetkom praznovanj so na posameznih uradih in v turističnih agencijah opozarjali turiste, naj bodo pripravljeni na gnečo, ki bo ob najbolj obleganih in popularnih znamenitostih še precej hujša, kot je že sicer. Na Kitajskem zidu je gosji red, v katerem po stopnicah počasi stopajo obiskovalci, vsakodnevna realnost.

Po podatkih državnih oblasti je število rezervacij za vodene in samostojne ture v zgolj zadnjem septembrskem tednu naraslo za 60 odstotkov v primerjavi s tednom pred tem. Južna Koreja je v ponedeljek za organizirane skupine kitajskih turistov napovedala poskusno politiko vstopa v državo brez vizuma, da bi tako k sebi privabila čim več tujcev.

Povečano število rezervacij, ki so jih opravili kitajski državljani, so zaznali tudi v nekaterih evropskih državah, med drugim v Italiji, Franciji in Švici, ki so njihove priljubljene destinacije.

Prvi oktober je dan, ko Kitajke in Kitajci praznujejo ustanovitev Ljudske republike Kitajske. Ta sicer ni bila ustanovljena natanko na omenjeni datum – neodvisnost so namreč razglasili 21. septembra 1949, 1. oktobra 1949 so pripravili veliko slovesnost na Trgu nebeškega miru, dan kasneje pa je nova vlada sprejela resolucijo o državnem prazniku in ga razglasila za 1. oktober.

Letošnje leto je za Kitajce tudi sicer slovesno – v začetku septembra so z veliko državno parado praznovali 80. obletnico konca druge svetovne vojne oziroma osvoboditve izpod japonske represije.